L’obertura d’una rasa per unes obres del servei d’aigua potable en un tram de la carretera Barcelona de Girona ha provocat que diversos veïns hagin alertat que hi podria haver amiant, un element tòxic detectat en diversos punts de l’asfalt d’aquesta carretera. Fins i tot han entrat algun escrit al consistori.

L’Ajuntament ha assenyalat que «tenint en compte que es troba en un punt en què en l’estudi que es va fer s’hi van trobar mostres d’amiant», l’obertura de la rasa s’ha fet «complint tots els protocols preventius de seguretat, gestió de residus i comunicació a la Generalitat». Fonts municipals exposen que «si en aquest punt concret hi havia amiant, no es pot saber». La rasa està situada entre la plaça Poeta Marquina i el carrer Bailén, a l’altre costat de l’entrada de l’escola Vedruna, resseguint la vorera. Estaria dins del sectors on sí que hi havia punts amb amiant.

A finals de l’any 2018 es va elaborar un estudi per detectar on hi havia restes d’amiant al llarg de la carretera Barcelona. L’anàlisi, a càrrec d’una empresa externa, va detectar-ne, fent cates, a la ronda de Ferran Puig i en el tram de la carretera Barcelona entre la plaça del Marquès de Camps i el carrer de Pau Vila i Dinarès . Es van fer 25 prospeccions per tal de comprovar en quins punts podia haver-hi aquest element. La presència d’amiant es va trobar en diferents fondàries entre els 3 i els 13 centímetres en funció del tram, però no es va poder concretar en quina capa hi ha l’amiant a causa de les diferents intervencions al llarg dels anys i de la «presència mínima d’amiant» i del mateix pas del temps.