Tres lletrats de justícia de la nova promoció vindran a Girona

Tres lletrats de l’administració de justícia han estat destinats a Girona per començar la seva carrera professional. Són membres de la 45a promoció i han aprovat el concurs a través del torn lliure.

Tots tres lletrats, dels quals dues dones i un home, han estat destinats a jutjats de la ciutat de Girona, concretament el Jutjat Penal 4, el Jutjat d’Instrucció 1 i el Jutjat de Primera Instància 8, aquest últim de recent creació tres mesos enrere.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acollit l’acte de jura dels nous lletrats, que ocuparan 31 jutjats catalans, dels quals la majoria a Barcelona (25 dels 31).

Durant el seu discurs, el secretari de Govern, Joaquim Martínez, ha celebrat comptar amb una nova promoció tenint en compte els elevats nivells d’interinitat i de mobilitat que compta la plantilla de lletrats a Catalunya. Per això, ha demanat als nous membres que es quedin més enllà del període obligatori del primer destí, que són dos anys, i que no marxin. «Catalunya ha estat sempre una terra d’acollida d’opositors, i té molts avantatges que podreu descobrir durant la vostra carrera professional», va remarcar. En aquest sentit, va recordar que el TSJ C ha proposat al Ministeri de Justícia la implementació d’un complement de destí que incentivi que els jutges no marxin. Aquest mateix complement volen que també s’apliqui als lletrats d’administració de justícia, un col·lectiu que segons Martínez té unes xifres de vacants més elevades que la de jutges i fiscals. De fet, l’any passat el col·lectiu va emprendre una vaga que va acabar amb una millora salarial i diverses promeses pendents de complir.

65 lletrats substituts

La bossa de lletrats substituts a la província de Girona compta amb 65 lletrats, segons la llista del Ministeri de Justícia. La resta de places de la carrera judicial (jutges o magistrats i fiscals) també compten amb unes xifres d’interinatge molt elevades. Entre els motius hi ha el fet que no hi ha tradició opositora i és un lloc de destí car entre els que venen de fora.