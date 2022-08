Girona estrena demà el nou contracte del servei de neteja i recollida de residus amb un sistema que divideix la ciutat en cinc grans zones d’actuació amb una programació amb més o menys freqüències de pas dels operaris segons un informe exhaustiu que apuntava les necessitats de cada zona. El contracte, adjudicat a l’única oferta que es va presentar (de la unió d’empreses formada per FCC i Rubau), suma 168 milions d’euros per vuit anys.

Els trenta barris de la ciutat estan assignats a una de les cinc zones. Les que necessitaran una major intervenció seran al Barri Vell i el Mercadal. En un segon ordre hi ha els barris que, a nivell general, tenen més població: Sant Narcís, Can Gibert del Pla, Font de la Pólvora, Pla de Palau- Sant Pau, Devesa- Güell, Santa Eugènia, i Figuerola- Bonastruc. En la tercera zona hi ha barris com Domeny, Taialà, Vista Alegre, Pedret, Pont Major, Pedret, Sant Ponç, Montilivi , Vila-roja o Fontajau. La quarta zona correspon a barris com Sant Daniel, torre Gironella, les Pedreres, Montjuïc Mas Ramada, Palau- sacosta, Campdorà i Germans Sàbat. Finalment, hi ha els polígons industrials que estan en una zona independent.

Les variables determinants

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va recordar ahir que els barris estan inclosos en una o altra zona després d’un informe elaborat amb moltes dades i criteris tècnics de «moltes i moltes pàgines» que detall el nivell de brutícia que hi ha en cada barri i cada plaça. «No hi ha cap criteri polític» a darrera, va insistir. Entre les variables que s’han inclòs a l’informe sobre el grau d’embrutiment, s’ha tingut en compte el número d’habitants, la presència de comerços i serveis públics, l’arbrat, l’impacte del turisme o l’incivisme i les queixes veïnals, entre d’altres.

Que un barri formi part d’una zona, o d’una altra, implica diferents intervencions. En l’àrea de major intervenció (Barri Vell i Mercadal), per exemple, es farà l’escombrada manual entre 5 i 6 vegades a la setmana (segons l’època de l’any) i una escombrada manual diària de reforç. En la segona àrea amb major intensitat de neteja l’escombrada manual es farà entre 3 i 4 dies a la setmana i l’escombrada manual de reforç es farà tres dies a la setmana. A la tercera i quarta zones, les escombrades manuals seran entre 2 i 3 a la setmana i no hi haurà reforç. Madrenas però, va deixar clar que tots els carrers de la ciutat tindran més actuacions de neteja «a partir d’ara que les que hi havia fins ara». Cada zona tindrà un camió-cuba que servirà per netejar amb aigua no potable a pressió els carrers segons la freqüència que li pertoqui. Està previst que una empresa externa estudiï la construcció de pous d’extracció d’aigua freàtica. La incorporació de l'aigua a pressió és una de les novetats del nou contracte. A l’hivern no es farà per evitar relliscades de vianants i accidents de vehicles.

A banda, hi haurà un servei especial de neteja a les zones d’oci els matins dels divendres, dissabtes i diumenges a la zona compresa entre els carrers Figuerola, Canalejas, Santa Clara i plaça de l’U d’octubre.

Una altra novetat és que el nou contracte inclou la neteja de jardins, parcs i places, que fins ara quedava repartida en diferents contractes entre jardineria i neteja viària de les zones pavimentades. Els grans parcs de la ciutat, com la Devesa, el parc del Migdia i les hortes de Santa Eugènia, no formen part d’aquest nou contracte, ja que compten amb un servei especial de neteja.

Per a la retirada de fulles i altres restes dels arbres, s’ha incrementat el nombre d’hores destinades a aquestes tasques. A més, tres vegades a l’any es retiraran les herbes de les voreres i de les zones pavimentades. El que no es tocarà, a nivell general, són les herbes que creixin en escocells o parterres.

«Desaparcament» mensual

La neteja intensiva de la calçada i els aparcaments adjacents es realitzarà amb aigua a pressió mixta o escombrada mixta, segons l’època de l’any. A partir del març del 2023, un cop al mes no es podrà aparcar en determinats costats o punts del carrer per a poder dur a terme les tasques de neteja adequadament. A més, les taques d’olis i greixos, d’orins, de restes d’excrements i de xiclets es netejaran amb aigua a pressió, tal com va recordar el regidor de neteja, Eduard Berloso. També hi haurà equips especials per neteges imprevistes per casos d’emergències i plans especials per temes meteorològics.