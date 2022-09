Les tasques de reparació de la canonada d’aigües feta malbé al subsòl de la rotonda de la plaça dels Països Catalans de Girona van acabar ahir. Es va poder asfaltar i treure les tanques que s’havien posat per desviar els vehicles al carrer Emili Grahit. Quasi a les dues del migdia, els dos carrils de la rotonda ja tornaven a estar habilitats i els cotxes podien entrar-hi des d’Emili Grahit, segons va informar el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

La previsió era poder obrir avui si el temps ho permetia. Com que no va haver-hi impediments climatològics, es van poder acabar les obres sense entrebancs. L’asfaltatge que hi ha és apte per al rodatge de vehicles però és provisional fins a una actuació de majors dimensions que es preveu fer el 10 de setembre. Aquell dia també s’aprofitarà per avançar en la senyalització del nou carril bici bidireccional que ha de connectar Emili Grahit i l’avinguda Montilivi per l’avinguda Lluís Pericot i el castell de Peralada.

Les obres de reparació de la canonada d’aigua a la plaça dels Països Catalans van començar dilluns després que s’enfonsés una part del ferm per les esquerdes en un tub en una zona on ja hi havia hagut altres avaries. Des d’aleshores s’ha treballat per solucionar la incidència. Ha calgut obrir un forat de grans dimensions per poder intervenir amb celeritat i s’ha posat una canonada d’acer inoxidable. Aquest tub ha quedat fixat amb ciment i posteriorment s’ha procedit a l’asfaltatge allà on s’havia hagut de fer l’obertura del ferm.