L'Ajuntament de Girona ha començat a treure algues del riu Onyar per evitar pudors amb vista a les obres que l'ACA farà a la séquia Monar i que obligaran a tancar el canal durant dos mesos. Els treballs, que serviran per reparar els desperfectes que el temporal Glòria va provocar al parc d'aigües braves de la Pilastra, comportaran una reducció d'aigua al riu al seu pas pel Barri Vell. L'Onyar porta de mitjana 0,5 m³/s i juntament amb la séquia Monar, que en porta 3 m³/s, fa que el tram del Barri Vell porti aigua de costat a costat. Un cop es redueixi l’aigua del riu, s’inspeccionarà el fons de la llera i es trauran manualment els residus que es puguin detectar.

Els treballs els està fent l’empresa UTE Social Jardinera Girona 2020, integrada per la Fundació Mas Xirgu i Drissa, encarregada del servei de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds i periurbans.

En aquests moments, s’estan modificant lleugerament els criteris de manteniment del medi natural per seguir el "Pla de conservació i manteniment dels rius urbans de Girona". Aquest pla estableix no només netejar i reduir riscos, sinó millorar alhora la funcionalitat dels rius com a corredors naturals, potenciar la biodiversitat i sumar esforços per a una ciutat més sostenible.

"Tot l'any fem una gestió activa de l'Onyar seguint criteris ambientals i paisatgístics per tal de potenciar-ne els elements naturals i a la vegada integrar el riu en l’entorn. Amb les obres que es faran les properes setmanes, ens hem volgut avançar i deixar el riu a punt davant aquesta circumstància excepcional", remarca el regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés.