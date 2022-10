Els veïns de Vila-roja fa anys que reclamen a l’Ajuntament diferents millores i «tenir respostes massa clares», com deia el president de l’Associació de veïns Tomás Cepa. En les últimes setmanes, però, s’hi ha afegit un altre problema: el de la falta de neteja. Voreres plenes de vidres trencats, de llaunes, de brutícia. Cantonades amb un munt de deixalles, sense recollir. Des de joguines pels més petits, fins a taules de càmping que ja no s’utilitzen. Aquest és el panorama que un es pot trobar si passeja pels carrers de Vila-roja aquests dies. Les vies del barri han quedat molt més brutes que de costum en les últimes setmanes, i sembla que tot té una explicació. O, almenys, això és el que reclamen els veïns de la zona.

El nou contracte de neteja que va entrar en vigor l’1 de setembre estima que al llarg de l’octubre es desplegarà un model nou que preveu un augment de freqüències en l’escombrada dels carrers. A part, també sumarà una màquina nova d’aigua que passarà per gairebé tots els barris de Girona una vegada per setmana. Tanmateix, tot just s’ha encetat el mes d’octubre i, per tant, algunes zones de la ciutat han quedat més orfes del que és habitual amb el tema de la neteja. Un d’aquests barris és el de Vila-roja, on els veïns es queixen que les seves vies estan plenes de brutícia.

Tomás Cepa apunta que «la neteja no es fa cada dia» i que «fa pena veure el barri així». Explica que des que va entrar en funcionament el nou contracte de neteja de l’Ajuntament, el servei només passa dos dies a la setmana pel barri. Ho fa els dilluns, una persona que «escombra» els carrers, mentre que un altre dia passa la màquina per rentar de forma més intensa la calçada. Aquesta màquina, però, «no accedeix a tots els carrers, ja que no hi pot entrar» i això provoca que hi hagi algunes zones més estretes del barri que no es netegin durant uns quants dies.

Per això, són els mateixos residents que es dediquen a treure tota la brutícia del voltant de casa seva per «mantenir net el carrer». Una cosa que ja els «cansa una mica» i que esperen que «tingui una solució ràpida per part de l’Ajuntament». En principi, amb la regulació d’aquest contracte de neteja, durant l’octubre s’hauria de notar un increment en la recollida de deixalles.

9 anys reclamant

El president de l’Associació de veïns de Vila-roja també lamenta que «fa nou anys que reclamem un munt de canvis i encara no s’han fet». Per això, se senten «desatesos per part de l’Ajuntament». Un d’aquests canvis que «fa mesos» que demanen és posar fil a l’agulla en arreglar els carrers als quals els falta quitrà. «Vam tenir una reunió amb l’alcaldessa», afirmava Cepa, però aquests arranjaments no s’han dut a terme.

Una altre de les reformes que reclamen és en algunes papereres instal·lades «s’han podrit i no s’han reposat». També en «un fanal que mig cau» i «una centraleta de telefònica» a la qual un dia es va estavellar un cotxe «no s’ha canviat». A més, exposen que hi ha un tram del Carrer Planura on s’hi ha col·locat «com una mena d’alça» que fa que alguns camions que circulen per allà passin «molt a prop» d’un balcó, que «s’ha trencat una mica».

Finalment, també afirmen que hi ha «problemes de seguretat», ja que «moltes vegades truquem a la policia quan hi ha una incidència i aquesta no ve». Cepa, apunta que la poden estar esperant «hores i hores». Tot aquest cúmul de circumstàncies s’ha anat sumant, i per això «ens agradaria tenir explicacions», diu el president de l’Associació de veïns del barri de Vila-roja. Fins a dia d’avui, «tenim la sensació que ens han abandonat», conclou.