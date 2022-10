El saló del còmic, el manga i l'entreteniment de Girona, el Girocòmic, ha arrancat amb centenars de visitants que recorren els més de 200 expositors d'aquesta sisena edició al Palau de Fires. La pluja no ha espantat ningú i des de primera hora, la porta d'entrada és un formiguer de persones. Molts expositors són nous, perquè la xifra es dobla respecte l'any anterior, però molts repeteixen. Per exemple, Eli Puig té dos estànds a Girocòmic, Hello Geek and Freak i Hello Happy Freak (el primer de joies de plata i or i terraris sobre videoconsoles amb pokemons i el segon de merxandatge amb peluixos, figuretes, rèpliques, espases i samarretes, entre d'altres). Ha estat cada any al saló per vendre els seus productes. Afirma que Girona, té el millor esdeveniment d'aquest tipus de tot Catalunya, a excepció del reputat saló del Manga de Barcelona, i que fa moltes vendes. "L'organització ens tracta molt bé i això és molt important", indica. "El saló és fantàstic. És increïble i cada any hi ha més gent, més esdeveniments i més expositors".

A més dels expositors, hi ha una trentena d'autors convidats. Un dels qui té previst anar-ne a visitar es diu Àlex, un noi de 14 anys de Girona, que té previst anar al Girocòmic els dos dies i ja s'ha gastat més de vint euros en diferents productes. Llum, una noia de catorze anys s'ha gastat dotze euros en un peluix i està inscrita a quatre tallers. El programa inclou nombroses activitats: signatures d'il·lustradors, conferències, tallers per a adults i activitats infantils, projeccions de pel·lícules, exhibicions i torneigs de vídeojocs (a més de les sorpreses que solen aparèixer entre el públic) i una desfilada de cosplay, on els participants es vesteixen com els protagonistes dels còmics i les pel·lícules. Una es fa dir Polin (@vincent_inkp a Instagram), una noia russa de divuit anys que llueix unes sabates especials i un espectacular vestit de la protagonista d’un videojoc. És a Girona per estudiar concept art, per fer carrera en el món dels videojocs. Passeja pel recinte firal mentre és observada per molts assistents, alguns dels quals li demanen fer-s’hi fotos. Ella és molt exigent i demana veure la foto i que només es faci servir si ha donat el vistiplau perquè ha quedat bé. El certamen obre dissabte i diumenge de les deu del matí a les vuit del vespre. L'entrada s'ha de comprar a través de la web. Costa 8,5 euros per dia, 3 euros l'accés a la festa nocturna i 14 euros un abonament per a tot el cap de setmana. Els menors de 6 anys tenen entrada gratuïta.