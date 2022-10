Els Tres Reis d'Orient aniran sobre carrosses amb pedals a Girona

Els Tres Reis d’Orient tornaran a pujar sobre les carrosses durant la cavalcada de Girona després que l’any passat anessin a peu durant tot el recorregut. Això sí, els carruatges no avançaran per la força que facin els cavalls lligats a la part davantera, sinó que es mouran amb els pedals que accionaran dues persones per cada un dels vehicles, segons ha pogut saber Diari de Girona. En total, hi haurà quatre carrosses: una per cada rei d’Orient i una pel cuiner reial.

La decisió de no sortir amb cavalls es manté, després que en els darrers anys augmentessin les queixes pel suposat malestar que patien els animals envoltats de sorolls i gent, malgrat que són animals escollits solien participar en esdeveniments i actes socials, i per alguns incidents protagonitzats per algun dels cavalls.

Amb cadenes i pinyons

El cost estimat per tenir els carruatges a punt amb el sistema de pedals incorporat és de 41.091 euros i ja s’estan buscant especialistes en la matèria, tenint en compte que es valorarà una possible reducció de preu però també que ho puguin tenir enllestit com més aviat millor. Un sistema de pedals, per efectuar la potència. Es preveu que dues persones generin el moviment mitjançant els pedals, similars als d’una bicicleta, i que necessitin ajuda exterior per empènyer la carrossa els primers metres. Les dues persones aniran assegudes en una cadira. Hi haurà un diferents eixos per acoblar els dos sistemes de pedals per generar el moviment i una cadena amb pinyons.

Les carrosses seran les mateixes que havien sortit antigament i la reforma haurà de ser molt curosa per conservar l’estat d'aquesta. En la mesura que sigui possible, no es modificarà l’estètica de la carrossa i tampoc es vol que el sistema de transmissió causi cap impacte visual.

En la darrera cavalcada, els mateixos organitzadors, la confraria de Jesús Crucificat -Manaies de Girona, va admetre que estudiarien alguns aspectes de la cavalcada després de rebre «imputs» que havien estat qüestionats per part dels espectadors. Va ser una cavalcada farcida de novetats, com ara l’eliminació dels animals (els cavalls i una àguila). En general, el recorregut va agradar i la ubicació del campament al Camp de Mart de la Devesa (anteriorment es feia als jardins de Fora Muralla) va ser aplaudit. Però alguns ciutadans van discutir que els reis anessin a peu i es va obrir un ampli debat. Alguns espectadors ho veien bé perquè així els Reis quedaven a l’alçada dels infants i s’aconseguia una cavalcada molt senzilla en una ciutat on sempre s’ha buscat fer una cavalcada tradicional i sense elements moderns o comercials. Altres però, consideraven que la jornada havia quedat deslluïda perquè els tres reis passaven «desapercebuts». Quedaven molt foscos i poc visibles des de segons quins punts com ara, si s’estava situat darrere de molta gent. La idea de rescatar els carruatges serviria per intentar solucionar aquesta disconformitat.