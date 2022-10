Un grup de veïns de Can Gibert del Pla s’ha queixat que hi ha diverses solars buits mal tancats que serveixen d’aparcament improvisat i que s’hi està acumulant brutícia. Alguns tenen pedres al perímetre però s’hi pot acabar entrant. Assenyalen que han escrit diferents instàncies a l’Ajuntament per tal que solucioni la problemàtica però que no han obtingut resposta. Es tracta de residents que habiten als blocs de pisos relativament nous que hi ha hi ha al límit amb el terme municipal de Salt. Indiquen que hi ha furgonetes «grans i petites, en mal estat o simplement que no funcionen i que s’abandonen en algun dels solars», cotxes on fins i tot hi dormen persones, deixalles que es van acumulant i que ningú recull i, fins i tot «rates de mida considerable».

Els veïns assenyalen que estan profundament decebuts pel «poc interès i atenció que l’ajuntament dóna a aquesta zona» i es pregunten si haurien deixat una situació semblant, per exemple, a la zona de les casernes. Finalment, apunten que han d’aguantar els «botellons» a l’entorn del parc Jordi Vilamitjana. Consideren que la mesura municipal de tancar un espai d’aparcament, demanada per un altre grup de veïns, no funciona.