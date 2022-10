Des de fa uns anys es porta a terme una iniciativa ciutadana que va ser batejada com la festa major dels 4 Rius. És una part de la programació popular de les Fires de Sant Narcís que té com a objectiu incloure la participació de tota la ciutadania. Per fer-ho més divertit i amè s’ha organitzat una competició festiva entre veïns i veïnes de la ciutat. I com no podia ser d’una altra manera s’han organitzat d’acord amb els 4 rius de la ciutat: Galligants, Onyar, Ter i Güell.

Un dels actes populars serà l’estirada de corda que tindrà lloc el pròxim dissabte 5 de novembre, a les 8 del vespre, a la plaça del Vi. També s’ha inclòs en la programació popular un concurs d’arrossos que es farà per la diada de Tots Sants a la zona de la Copa, a partir de les 2 del migdia. De fet, els actes de cultura popular adquireixen un important protagonisme durant les Fires de Sant Narcís. Amb la idea de fomentar la participació es promouran diferents activitats. Una d’elles és per exemple la gimcana fotogràfica amb el títol «Coneixes Girona?». Serà el diumenge 30 d’octubre a les 10 del matí des de la plaça de l’Oli, al rovell de l’ou del barri vell. La festa major dels 4 Rius començarà oficialment el dia 29 d’octubre, festivitat de Sant Narcís, amb la tronada des de la plaça Catalunya. Aquest serà el tret de sortida d’aquesta festa veïnal. El dia abans, a 2/4 de 9 del vespre, poc després del pregó inaugural a la plaça del Vi, els participants a la competició han de tenir en compte el següent: entre la pluja de mosques hi haurà amagats paperets amb les siluetes dels capgrossos de la ciutat. Cal col·leccionar tot els que es puguin i penjar posteriorment una fotografia a Instagram etiquetant a la @fgironina per aconseguir punts per a cada un dels equips dels rius. També durant aquests dies, concretament entre el 22 i el 29 d’octubre, es poden presentar els anomenats versots de la Bruixa al twitter etiquetant a @fgironina i @diablesonyar amb el hastag de cada riu. Els millors versos es coneixeran el 4 de novembre.