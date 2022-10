La 60a edició de la Fira de Mostres de Girona ha obert les portes aquest matí al Palau de Fires com l’esdeveniment multisectorial més important de les comarques gironines posant en valor la resiliència de les emrpeses gironines. El saló organitzat per Fira de Girona compta amb 278 expositors i obre entre les 10 del matí i les 8 del vespre fins el dimarts 1 de novembre i inclou un centenar d’activitats, xerrades i tasts en els espais Escenari Gastronòmic i Saló de l’Emprenedoria, i una exposició que repassa les 60 edicions de la fira..

La Fira de Mostres, inclosa en el programa d’actes de les Fires de Sant Narcís, s’ha inaugurat amb els parlaments de Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i presidenta del Patronat de Fira de Girona; Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; Laia Cañigueral, d

En la inauguració de la fira, el president de la Cambra de Comerç de Girona i del Comitè Executiu de Fira de Girona, Jaume Fàbrega, ha explicat que el 2022 “és l’any del retorn a la plena normalitat, no hem recuperat tot el que la pandèmia ens va prendre, però hem enfortit l’aliança entre la Fira i les empreses gironines; estem en el camí per tornar a posar la màquina a velocitat de creuer. L’economia gironina s'està preparant per l’obligada transició verda, per la transformació digital i per la transició sanitària amb el futur hub de salut del nou Trueta”. El president de la Cambra de Comerç i del Comitè Executiu de Fira de Girona ha afegit que “a Girona hi ha 5.000 empreses que exporten bens i serveis a l’estranger. Aquest és l’any de la recuperació turística, però també hi ha un increment de costos i de reducció del marge de benefici que afecta a tots els sectors. És una de les principals amenaces del sector econòmic, però les empreses gironines no s’espanten davant les incerteses i han mostrat una resiliència que els honora”.

Mentrestant, la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Laia Cañigueral, ha afirmat que “les 60 edicions posen en valor la gran feina feta per la Fira de Girona. Els 278 expositors d’aquest any ens indiquen una recuperació respecte a les xifres prepandèmia. El sector econòmic gironí s’adapta als nous temps i necessitats de mercat i tot i la inflació i l’augment del preu de l’energia que dificulten el dia a dia hi ha bones indicacions de la capacitat de resiliència” .

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha destacat que “la Fira de Mostres, en 60 edicions, ens ha permès veure l’evolució important de la societat i del sector econòmic de les comarques gironines. És una Fira que se celebra amb plena normalitat i que ha incrementat el nombre d’expositors malgrat totes les dificultats que hi ha i que hi haurà”.

Finalment, l'alcaldessa, Marta Madrenas ha subratllat que "en aquesta Fira hi ha moltes empreses que dediquen el seu projecte a ajudar a revertir aquesta crisi i treballen per una sobirania energètica. Estem afrontant la quarta revolució industrial, que és la tecnològica. Tornem a tenir exponents potents per fer front a aquest repte perquè empreses i ciutadania utilitzin les tecnologies per ser més eficients i perquè els serveis siguin de major qualitat. Vull reivindicar el paper essencial de les empreses i autònoms per construir l'estat del benestar, per la seva empenta i per afrontar tots aquests reptes que tenim. A nivell de país, demano la defensa del català com a llengua d'ús habitual en l'àmbit empresarial”.

Un 8,17% més d’ocupació que el 2021

La Fira de Mostres té un 8,17% més d’ocupació respecte a l’any passat, en què hi va haver 257 expositors i 60.000 assistents. Respecte al 2019, l’ocupació és del 73%. L'esdeveniment s’ha celebrat sempre excepte el 2020, per la pandèmia, i el 2021 va tornar amb un format híbrid que comptava amb l’espai físic i habitual i un lloc web amb una visita virtual i on els expositors hi podien bolcar el contingut. La fira es manté com un esdeveniment fidel (el 90% dels expositors d’enguany hi han assistit anteriorment) i se segueix adaptant als nous productes i necessitats de mercat. Enguany destaca un increment d’empreses relacionades en els sistemes sostenibles d’energia i de calefacció, amb companyies vinculades al món de les plaques solars, siguin residencials o industrials, l’energia minieòlica, aerotèrmia, instal·lació d’estufes de llenyes i de pèl·lets, calderes biomassa i aïllament tèrmic.

També es dobla la presència d’empreses del món de la mobilitat elèctrica i s’amplia la presència de companyies tecnològiques (drons, informàtica, impressió...). La Cambra de Comerç de Girona disposarà d’un estand específic sobre la digitalització de les empreses amb explicacions que ajudaran a les companyies a fer el pas cap aquesta transformació. Per la seva part, l’Ajuntament de Girona trasllada l’Oficina per la Sostenibilitat al Palau de Fires durant la Fira de Mostres. Fins dimarts, la ciutadania es podrà adreçar a l’estand del consistori per assessorar-se en matèria de sostenibilitat i medi ambient, informar-se sobre ajudes disponibles i mesures cap a la transició energètica i estar al corrent dels recursos disponibles per a la sensibilització mediambiental a la ciutat de Girona.

El 78% dels expositors, de les comarques gironines

La fira, situada a la zona del Parc de la Devesa, es manté com la gran cita anual del sector econòmic de les comarques gironines i hi són presents la majoria dels sectors del teixit empresarial. S’hi concentren sectors de l’emprenedoria, serveis i mobilitat elèctrica (35%), decoració, construcció, rehabilitació i habitatge (30%), alimentació (18%) i indústria, tecnologia i motor (16%). El 78% de les empreses provenen de les comarques gironines (el 18% de Barcelona i la resta d’altres punts de Catalunya i de l’Estat).

Més enllà dels expositors, la Fira de Mostres ofereix activitats paral·leles als visitants, amb tallers, xerrades i taules rodones. N’hi haurà un centenar que es repartiran en dos espais de l’esdeveniment: un és l’Escenari Gastronòmic, patrocinat i gestionat per la Diputació de Girona a través de segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent, i on es presentaran nous productes i els assistents podran degustar-los en diferents tasts. L’altre espai destacat és el Saló de l’Emprenedoria, amb presentacions i sessions de networking, com la que aquest avui (17 h) impartirà Txell Costa reconeguda consultora d’estratègia empresarial y màrqueting, professora universitària i escriptor.

El preu per accedir a la Fira de Mostres és d’entre 2,5 € (dies feiners) i 4,5 € (festius).

Una exposició que repassa el recorregut

La Fira de Mostres va néixer el 1932 amb el nom de Fira Agrícola i Comercial de Girona, però fins el 1962 no es va convertir en un esdeveniment anual. Durant l’època republicana i en els anys de la postguerra es van celebrar algunes edicions esporàdiques i, el 2020, es va aturar per la pandèmia. Als anys 30, la Fira s’havia celebrat a l’avinguda de Jaume I, posteriorment es va traslladar al parc de la Devesa i al final dels 80 es va ubicar a l’actual espai, al Palau Firal. Al principi, els estands comercials s’intercalen amb les atraccions de fires. Durant la Fira de Mostres d’enguany, al mateix Palau Firal es podrà visitar l’exposició que repassa les 60 edicions de l’esdeveniment amb un recorregut des dels seus inicis fins a l'actualitat.