Els Mossos d'Esquadra de Girona van detenir ahir un home de 29 anys, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets van passar pels volts de les 2 de la matinada d'ahir mentre els agents de trànsit estaven fent un control d'alcoholèmia planificat a la carretera N-II al punt quilomètric 721, terme municipal de Sant Julià de Ramis.

Els agents van observar com un vehicle, que circulava en sentit nord, s'acostava cap a la seva posició amb la placa de matrícula tapada. Per aquest motiu, els agents van fer senyals al conductor per tal que s'aturés, però va fer cas omís i va augmentar la velocitat per la qual cosa un agent va haver de saltar fora de la via per no ser atropellat. Ràpidament, la policia va començar el seguiment per aturar el vehicle. En sobrepassar-los van comprovar que només hi havia un sol ocupant a l'interior i que també duia tapada la matrícula del darrere.

El cotxe va conduir a gran velocitat per diverses carreteres fins a tornar a passar pel mateix punt del control. Alguns vehicles van haver d'esquivar-lo, però finalment els agents el van localitzar aturat dins de la població de Sarrià de Ter. L'home estava amagat estirat entre els dos seients de la part davantera. Immediatament se'l va detenir per conducció temerària, desobediència i atemptat als agents de l'autoritat. A més, l'arrestat es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, motiu pel qual també se l'investiga. L'home a qui li consten antecedents ha passat avui a disposició del jutjat de Girona en funcions de guàrdia.