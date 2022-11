Del pont de pedra a la copa. Com cada any per Fires de Sant Narcís, la Banda del Rec farà una rua pels carrers de Girona, començant pel pont de Pedra i acabant a la Copa. Pel mig, van passar per la rambla de la Llibertat, carrer de l’Argenteria, pont de Sant Agustí i la plaça de la Independència.