L'Audiència Provincial de les Illes Balears ha condemnat un empresari català de 72 anys a una pena de tres anys i mig de presó per una estafa amb diamants de Sierra Leone a un matrimoni de Girona, que va hipotecar casa seva per invertir i va acabar perdent l'habitatge.

La sentència, a què ha tingut accés Europa Press, imposa també una multa de 2.700 euros a l'empresari i l'obliga a indemnitzar el matrimoni amb el muntant presumptament defraudat, de 400.000 euros.

El cas s'ha jutjat a Palma perquè la notaria en què es va registrar l'operació era a Alcúdia, perquè el prestador que hi va intervenir és un promotor mallorquí.

L'Audiència ha considerat acreditat que el 2012 l'home va enganyar el matrimoni presentant-se com un empresari dedicat a la compravenda de diamants a Sierra Leone, "amb importants contactes al país i solvent experiència en aquesta matèria".

Així, els va oferir participar en una inversió amb diamants assegurant que obtindrien una gran rendibilitat. En concret, el negoci consistia a comprar diamants a Sierra Leone, exportar les pedres a Portugal, on es tallarien, i després vendre-les a Anvers (Bèlgica).

Negoci anterior

La sentència destaca que l'empresari ja s'havia guanyat la confiança del matrimoni per un altre negoci anterior, en què el matrimoni havia cobrat no tota la rendibilitat promesa però sí dues rendibilitats de les pactades.

Tot i això, segons la sentència, aquesta segona vegadala inversió era molt més gran i l'acusat no tenia intenció de dur a terme cap activitat comercial.

Així, va dir no tenir liquiditat amb l'excusa que els diamants de la primera inversió estaven bloquejats a la duana quan faltaven unes taxes, i va induir el matrimoni a concertar un préstec per poder disposar dels diners que deia necessitar. L'empresari va posar en contacte el matrimoni amb un mallorquí que actuaria com a prestador, i van constituir un préstec hipotecant l'habitatge de què tots dos eren propietaris a parts iguals. Van lliurar a l'acusat 400.000 euros.

L'home va ingressar 300.000 euros al compte bancari d'una empresa de què era apoderat, dedicada a l'adquisició de finques, i es va apropiar els diners sense invertir cap de les quantitats a la compravenda de diamants. Mentrestant, el matrimoni no va poder fer front al pagament del préstec i van perdre la casa. Assistits per l'advocat Mateo Cañellas Vic, van presentar una denúncia per estafa.

Un suposat assalt

Al judici celebrat al setembre, l'home va defensar la seva innocència assegurant que no hi va haver engany i que el negoci de diamants era real. Va assegurar que el van "assaltar" al país africà i li van robar els diamants després de comprar-los.

Segons el seu relat, anava amb tres persones més, una d'elles el xòfer, i dos homes "de confiança" locals, que es van quedar amb els lladres. "No ho podré demostrar mai però crec que van ser ells mateixos els que em van vendre", va declarar al judici. Segons va dir, els assaltants van matar els dos col·laboradors i els seus cadàvers van ser trobats més endavant: "Crec que estaven d'acord i els va sortir malament".