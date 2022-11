Una enquesta realitzada a l'espai Mobilèctric a la Fira de Mostres de Girona exposa que el 74% de les persones voldria fer els seus desplaçaments habituals amb vehicle elèctric. Al llarg de l'esdeveniment es van recollir un total de 476 respostes en aquest espai promogut conjuntament entre Corve, el col·legi EnginyersGi i Fira de Girona.

En aquesta enquesta es destaca que l'opció del vehicle elèctric seria la preferida pel 74% dels usuaris. Dins aquest grup, el patinet elèctric és la l'opció predilecte (28%), seguida pel cotxe elèctric (18%), la bicicleta elèctrica (12%), la moto elèctrica (9%) i el bus elèctric (7%). Per altra banda, el 15% mantindria l'opció de desplaçar-se a peu i el 9% en bicicleta.

L'enquesta també donava l'opció de valorar els hàbits de mobilitat i transport personal. La resposta més comuna per fer els desplaçaments diaris fins a la feina o el centre formatiu és el cotxe particular. El 46% dels usuaris van respondre aquesta opció com a preferida, seguida pels trajectes a peu (32%) i la bicicleta (10%). Mentre que només un 7% utilitza el transport públic.