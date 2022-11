Una altra passa feta perquè l’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter passi a ser gestionada per la societat supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA). Aquest matí ha tingut lloc la signatura de la constitució d’aquesta nova empresa entre l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, i l’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula. Tot, amb l’objectiu que CATSA sigui operativa d’aquí a unes setmanes.

Ara per ara, la gestió de l’aigua potable dels tres municipis el porta a terme el consistori gironí. De fet, fa dos anys que els tres ajuntaments van passar a ser judicialment responsables de la gestió de l’aigua potable d’aquestes localitats després que l’empresa mixta que se’n feia càrrec, Agissa, fos intervinguda, rescindint el contracte a la societat. Un cop va ser intervinguda se la va obligar a continuar amb els serveis que portava fent durant els últims 28 anys. Tanmateix, el passat 23 d’octubre el contracte amb Agissa va finalitzar i es va haver de buscar una alternativa provisional per la gestió de l’aigua potable dels tres municipis, ja que CATSA encara no estava acabada de perfilar. D’aquesta manera, va ser l’Ajuntament de Girona que va assumir, i encara assumeix, de forma provisional la regulació de l’aigua potable de Salt i Sarrià de Ter.

El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, ja va dir el seu dia que, aquesta, era la solució més lògica, ja que seria estrany repartir la competència de la gestió entre els tres municipis durant aquest impàs. Així, encara s’haurà d’esperar unes setmanes més perquè CATSA entri en funcionament. Terés va explicar a Diari de Girona fa un mes que «la idea és tenir-ho tot fet abans de final d’any». Un cop els tres ajuntaments van aprovar en un ple l’entrada en joc d’aquesta nova societat pública fa uns dies, i ara s’hagi realitzat la signatura de la constitució d’aquesta empresa, sembla que a principi de 2023 ja podria estar operativa al 100%.

Un cop entri en funcionament, CATSA s’encarregarà de l’abastament en alta i en baixa i del sanejament en baixa de l’aigua. És a dir, des de la captació al riu fins que arriba a les llars passant per la planta potabilitzadora i des que surt dels habitatges fins a la xarxa de clavegueram, fent-se càrrec del manteniment d’aquesta i de les inversions necessàries. Per altra banda, l’empresa pública Trargisa continuarà encarregant-se del sanejament en alta, és a dir, la depuració de l’aigua i el seu retorn al riu.