Un grup de policies municipals de Girona ha protestat aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores salarials. Ho han fet amb un taüt per simular que enterren la confiança envers l'alcaldessa, Marta Madrenas. L'acció s'ha fet just abans de l'inici del ple. Els sindicats fa més de dos mesos que intenten negociar millores salarials i s'han negat a fer hores extres. L'alcaldessa va obligar a treballar tota la plantilla durant les Fires amb un decret «d'excepcionalitat» per garantir la seguretat, base a un article de la Llei de Policies locals i a un informe del cap de la policia, Joan Jou.

A la protesta s'hi han afegit també treballadors de les brigades municipals que també estan fent accions per reclamar millores salarials promeses i pactades que encara no s'han aplicat. De fet, les brigades es reuneixen cada dia, a les deu del matí, a la plaça del vi per fer les seves reivindicacions, vinculades a la Valoració dels Llocs de Treball. Madrenas obliga per decret que la Policia Municipal faci hores extra durant les Fires de Sant Narcís