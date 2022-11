Les brigades municipals han començat a reparar el forat que s'havia produït en una passera de fusta al costat del parc Jordi Vilamitjana, al barri de Can Gibert de Girona. Alguns veïns havien alertat que era perillós, tot i que s'alertava de la presència de l'enfonsament. En lloc de les fustes, s'hi han col·locat unes reixes metàl·liques. La passera passa per sobre d'una canalització d'aigua. La presència d'aquest forat s'havia denunciat des de Diari de Girona i ara s'ha reparat. El regidor de Guanyem, Xavier Villarreal lamenta que l'ajuntament només s'actuï a toc de tuit o per publicacions a la premsa local. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta sureda, indica que no es disposava de prou material per fer la reparació fins ara.