Tallers de xocolata i pa, espectacles, jocs tradicionals, xocolatada popular i moltes altres activitats han pogut gaudir infants i pares a Sant Gregori. La Fira del Pa amb Xocolata, que enguany arriba a la seva 15a edició, ha reunit desenes de famílies per gaudir durant tota la diada de una gran varietat de productes, així com dels tallers infantils per fer galetes, pintar davantals o decorar amb xocolata que s’han ofert al pavelló al llarg del matí.

A la tarda es farà el lliurament del premi del concurs de coques i dolços i es repetirà una segona gran olla de xocolata desfeta, així com jocs dolços.