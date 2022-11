La Fira del Pa i de la Xocolata eses celebra aquest diumenge a Sant Gregori i com tot gran esdeveniment té una prèvia. Per això aquest dissabte 19 de novembre, Lluc Crusellas, recent campió del món de mestres xocolaters, ha explicat la seva trepidant experiència: com es va preparar, com va viure el campionat i els reptes que es presenten a partir d'ara. Una xerrada al Centre Cívic de Sant Gregori conduïda pel periodista Jordi Grau.

Lluc Crusellas, és el xef de pastisseria d'El Carme Pastisseria de Vic. Després de dos anys de preparació ha guanyat el prestigiós concurs internacional World Chocolate Masters que s'ha celebrat a París fa poques setmanes. Un concurs que reconeix els millors xocolaters del món a través de sis proves molt exigents. Amb 26 anys Lluc Crusellas és el líder d'un gran equip que ha treballat de valent per assolir aquesta fita. Crusellas ha destacat la importància d'esdeveniments com la Fira del Pa i de la Xocolata on se segueixen donant a conèixer aquests productes: la xocolata, el pa i tot tipus de dolços, així com tot el que hi ha al darrere amb tallers, xerrades i degustacions que promouen la seva professió. Ha destacat la feina de molts referents com els germans Roca, Nandu Jubany o Ferran Adrià que també han portat el món de la gastronomia al més alt nivell. La Fira del Pa i de la Xocolata tindrà més de 30 parades, principalment de pa, xocolata o dolços. A més de tallers familiars, degustacions, concursos i demostracions de cuina en directe. Al matí i a la tarda hi ha previstes xocolatades populars. Una festa molt dolça que cada any atrau milers de persones al municipi de Sant Gregori. Descobreix el català que ha estat nomenat millor xocolater del món