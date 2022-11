Un projecte de la Universitat de Girona (UdG) treballa per reduir la bretxa digital que hi ha en les escoles de màxima complexitat que es va generar durant el confinament domiciliari. Es tracta d'un projecte internacional anomenat Talent Maker en què participa el grup de recerca en Educació i Tecnologia (UdiGitalEdu) i l'escola el Pla de Salt (Gironès). De fet, la recerca neix arran d'una iniciativa que ja tenia operativa aquesta escola, 'Talents', per millorar l'educació a distància entre els alumnes de perfils ètnics diversos. La metodologia combina la promoció de diversos talents que pot tenir cada infant amb un model d'educació conegut com el 'maker', és a dir 'fer per aprendre'.

La Universitat de Girona i l'escola Pla de Salt impulsen un projecte de recerca internacional. Ho fa amb la Universitat de Craiova conjuntament amb l'escola Constantin Ianculescu de Romania i l'organització Action Synergy i l'escola Alikarnassou de Grècia. Aquests socis exploraran l'efectivitat d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge que s'han desenvolupat per tot l'equip i que l'escola del Pla de Salt ha posat en funcionament per comprovar-ne la bona pràctica. Aquest centre gironí compta amb una majoria de famílies de diferents orígens culturals. A l'escola romanesa hi ha gran part de l'alumnat que és d'ètnia gitana. Per la seva banda, el centre grec té moltes famílies refugiades. Cada centre disposa de realitats diferents i això fa que les solucions que es provin en aquest projecte siguin vàlides en diferents contextos. Aquesta iniciativa va sorgir l'octubre del 2020, quan les tècniques d'educació de l'Ajuntament de Salt es van posar en contacte amb el grup de recerca de la UdG i l'escola del Pla. En base al projecte 'Talents' que feia l'escola saltenca, les tècniques municipals van redactar una proposta per al programa Erasmus+ K2- en Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques. Al mateix temps, van començar a buscar socis europeus per crear aquest projecte internacional i finalment el febrer del 2021 van donar el vistiplau per finançar el projecte. Tres etapes del projecte Des del març de l'any passat, els diferents centres han estat treballant en les etapes del projecte. La primera d'elles era definir una metodologia d'aprenentatge i un marc teòric. En la segona fase, l'equip ha dissenyat càpsules educatives digitals i manualitats que l'infant podia fer sense el suport de l'adult. A més, aquest contingut s'ha dissenyat per superar les barreres lingüístiques i fer tots els materials assequibles. Cada activitat s'ha inclòs en un catàleg que es classifica per edat i tipus de talent. Ara, s'està desenvolupant la tercera fase de recerca que consisteix a fer una guia per al professorat i que es preveu posar-lo a l'abast dels professionals a principis del 2023 en format virtual i també en paper. Aquesta guia comptarà amb alguns exemples de les càpsules educatives digitals, estudi de casos i planificacions a les aules. També hi haurà consells i indicacions per a les famílies.