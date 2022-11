El regidor no adscrit a l'Ajuntament de Girona Daniel Pamplona ha alertat de la perillositat del carril bici de l'avinguda Lluís Pericot, que, al seu parer, “era previsible des que es va projectar, però ara s’ha confirmat que ho és realment”.

Fa poc més d'una setmana es van finalitzar les obres amb la instal·lació de pilones fixes d'acer H-214. El projecte de carril bici ha consistit a eliminar un carril de l'avinguda Lluís Pericot i convertir-la en un vial de doble sentit per a ciclistes, al costat d'un carril unidireccional. “Això suposa que les bicicletes que baixen per Lluís Pericot passen molt a prop dels cotxes que pugen”, ha explicat Pamplona. El regidor també s’ha mostrat preocupat per l’amplada del carril i pel fet que “a mitja avinguda, el carril bici canvia de direcció, i creua per davant dels cotxes cap a l’Avinguda Montilivi, que és per on continua”.

A més, qüestiona la forma com s'ha decidit delimitar-ho. “Hi ha molts sistemes diferents per delimitar els carrils bici. Hi ha separadors vials asimètrics, separadors viaris tigre, diferents models de pilones flexibles, entre altres”, ha explicat Pamplona. “Cap d’aquestes modalitats de separador hauria suposat un perill ni per als usuaris del carril bici ni per als usuaris de la carretera.

Però el sistema escollit sí”, ha assenyalat el regidor. Es tracta de pilones fixes d'acer, “unes pilones dures, fixes i gens flexibles, que podrien suposar un perill tant per als ciclistes com per als vehicles”.

Daniel Pamplona considera que l’actuació al carril bici de Lluís Pericot és un episodi més que demostra que el govern, “ni té un ni pla clar i consensuat de ciutat, ni una planificació de carrers ni de carrils bici”. “Es van fent pedaços i afegits i no hi ha un model urbanístic clar. Van fent sobre la marxa i d'aquesta manera no es pot governar una ciutat”, ha lamentat el regidor.

Pamplona lamenta “que no hi hagi un posicionament comú, ordenat i de futur en el tema urbanístic de la ciutat”. Explica que a l'hora de fer i executar projectes d'aquesta mida s’han de tenir en compte la fluïdesa del trànsit, la comoditat dels veïns i la quantitat d'aparcaments, entre tants altres factors. En aquest sentit, ha recordat les obres del carrer de la Creu, on també hi ha carril bici. “Hi ha cantonades de formigó, que són molt perilloses tant per als vianants, com per als ciclistes i els vehicles, i és inacceptable la projecció que van tenir les obres en aquest carrer. Actualment, la via és molt estreta”.

Pamplona ha recordat que Sílvia Paneque ja s’ha mostrat partidària de refer el carrer i solucionar la pífia que ha suposat el canvi al carrer de la Creu. “Ja hi ha hagut ensurts lleus, esperem que no tenir-ne mai cap de greu, però és lamentable”, ha assenyalat Pamplona.