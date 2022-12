El PSC de Girona ha alertat que el canvi en el sistema de concessió de beques menjador que s’ha fet a la ciutat de Girona «dificulta l’accés de les famílies a la part de la beca que cobreix l’administració local». L’administració encarregada de gestionar la concessió de les beques menjador és el Consell Comarcal del Gironès i la majoria de les prestacions cobreixen només el 75% del cost dels àpats. A la vegada, correspon a l'Ajuntament cobrir aquest 25% restant amb una ajuda complementària. La regidora socialista Bea Esporrín exposa que «fins fa poc aquest complement es concedia directament, ja que s’entenia que quan el Consell Comarcal havia concedit la beca menjador, la família complia els requisits necessaris per ser beneficiaris de la beca». Apunta però que «recentment la política del govern de l’Ajuntament per a la concessió d’aquesta ajuda complementària s’ha tornat més restrictiva, perquè s’ha traslladat la competència de decisió a cada servei social de barri.

Esporrín ha explicat que «això suposa una major dificultat per a les famílies, que han de moure’s per duplicar el tràmit i per als serveis tècnics municipals, que han de tornar a recollir informació sobre les famílies, incrementant la carrega de treball i la despesa de recursos i dificultant la concessió d'aquesta prestació». La regidora ha afegit que, davant aquestes dificultats, es donen casos en els quals les famílies desisteixen de fer el segon tràmit i no els queda cobert el total de l’àpat del menor.

Esporrín ha explicat que, sigui per desistiment dels pares de fer els tràmits o sigui perquè l’ajut es denega, aquesta situació ha provocat que hi hagi infants que no estan rebent el complement, «una circumstància de molta gravetat, ja que estem parlant de l’alimentació infantil de famílies amb escassedat de recursos». A més, Esporrín també ha alertat que «aquest fet podria tenir com a derivada un increment de l’absentisme escolar».