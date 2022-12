El matí de Nadal va ser mogut pels Bombers a Girona i Salt. Van haver d'actuar en vuit incendis de contenidors i en un de vehicles en una franja de poc més d'una hora i mitja.

Aquests incendis urbans es van situar, en el cas de Girona sobretot a l'àrea del carrer Figuerola i el seu voltant i el Passeig Canalejas i la seva rodalia.

Els Mossos d'Esquadra i Policia Municipal de Girona investiguen els incendis que ha deixat nou contenidors cremats.

El primer avís el van rebre quan faltaven 8 minuts per tres quarts de sis i en aquest cas, va tenir lloc a la plaça de la Independència. Aquí van cremar dos contenidors.

Quan ja passaven 2 minuts de les sis van haver d'anar a un punt pròxim, al passeig Canalejas, aquí per un contenidor en flames.

A les 6 i tres minuts, van haver-se de desplaçar fins al carrer Figuerola. Aquí però van trobar que el contenidor afectat ja no tenia flames, perquè els veïns l'havien pogut apagar. En aquest cas, els Bombers hi van fer una revisió.

Un minut més tard, van rebre l'avís per anar ben a prop, al carrer Bonastruc de Porta per un nou incendi de contenidors. Va cremar totalment un contenidor i un altre va quedar parcialment afectat. Quan estaven fent el servei, a les 6:05, rebien l'alerta d'un altre servei de les mateixes característiques al carrer Figuerola. Aquí el balanç, va ser d'un contenidor cremat.

Incendi de vehicles

Mentre tot això succeïa en aquesta àrea de Girona, cap a dos quarts de set es van mobilitzar cap a la zona de la Devesa perquè al carrer de Pau Casals hi havia un altre incendi, en aquest cas però de vehicles. L'alerta els avisa d'un sol vehicle en flames però aquestes, es van escampar fins a dos més que estaven al costat.

Zona límit entre Salt i Girona

Al barri de Santa Eugènia, també hi va haver un foc de contenidors al carrer Montseny. L'avís als Bombers es va donar quan faltaven 9 minuts de les set del matí. Aquí va cremar totalment un i un altre també en va resultar afectat.

Poc després, es van activar per dos incendis de les mateixes característiques a Salt i a la zona del límit del municipi amb Girona.

Un quan faltaven 4 minuts per les set i l'altre, quan en faltaven dos. Al primer hi van actuar per sufocar les flames d'un contenidor al carrer Major de Salt i en el segon, que va ser ben a prop -entre el carrer Major de Salt i el carrer del Costabona de Girona- en van cremar tres més. Aquesta àrea no és el primer cop que és castiga per fets similars.

Girona no és el primer cop que es desperta amb una "onada" d'incendis de contenidors provocats.

Aquesta setmana passada -el divendres- també es va haver de lamentar un de foc similar però que va deixar no sols contenidors cremats, sinó danys en una escola i en un vehicle al barri de Sant Narcís.