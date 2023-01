Troben restes arqueològiques de 300.000 anys en un solar on s’han d’aixecar pisos a Girona

Troballa arqueològica històrica al Pla de Baix de Domeny de Girona. Des de fa mesos, un nombrós grup d’arqueòlegs treballa en una parcel·la on s’hi ha d’aixecar una promoció d’habitatges. Les excavacions han permès trobar més de 3.000 objectes de diferents períodes històrics i, segons ha pogut saber Diari de Girona, n’hi haurà que podrien tenir uns 300.000 anys d’antiguitat. Fa una dècada, en uns treballs arqueològics propers ja es van trobar restes d’origen neandertal a la zona, però més a prop de l’autopista. De fet, hi ha documentades troballes de més de 200.000 anys d’història entre Sant Gregori i el pavelló de Fontajau.

Els treballs han obligat la immobiliària Acciona, que ha d’aixecar els pisos, a aturar temporalment el projecte, que tanmateix, ja té els permisos de l’Ajuntament per construir els habitatges quan acabin els treballs. Ara mateix els arqueòlegs ja han pentinat un part important de la parcel·la, en diferents profunditats, i els treballs de recerca de nous vestigis estan en la seva fase final. Hi hauria restes del paleolític, del neolític, de l’època romana i de la medieval. Serviria per seguir dibuixant la cronologia històrica dels habitants que hi va haver en aquesta zona, molts segles enrere. Aquest diari ha intentat, en diverses ocasions, obtenir informació de les excavacions al Departament de Cultura però sempre s’ha respost que en un futur hi haurà una roda de premsa on s’explicarà tot.

Projectes d’habitatges a la zona

El Pla de Baix de Domeny, situat entre la fàbrica Nestlé i el pont de Fontajau i amb una superfície de 252.378 metres quadrats, és un dels grans sectors pendents de construcció d’habitatges de la capital gironina. Durant molts anys va restar en estat d’abandonament fins i tot quan es van construir les voreres i es van asfaltar els vials. Només hi havia vida en un lateral, resseguint el riu Ter, on l’Ajuntament hi va instal·lar un grapat de jocs infantils i un skatepark. Els promotors havien destinat 12 milions en la urbanització de la zona.

L’any 2005 s’havien aprovat les característiques que havien de definir aquest sector i que pot acollir uns 1.100 pisos a més d’alguns equipaments. A poc a poc, van començar els moviments. Es va adequar una parcel·la per l’estada de caravanes i l’edifici nou de l’escola de Domeny, que va entrar en funcionament el curs 2010-11.

Actualment hi ha dibuixats, o amb llicència d’obres, un total de 329 pisos. D’aquests, 105 estan ja finalitzats i la resta en procés de construcció o en plena tramitació per tirar endavant. Això ha provocat un escenari amb grues, excavadores i grans moviments de terra enmig de promocions d’habitatges ja acabades.

Les promotores Via Celere i Acciona ja han acabat la primera de les dues fases de construcció d’edificis que tenen previstes. La segona empresa és la que ha topat amb les excavacions quan anava a iniciar la segona fase. També hi ha en procés 88 habitatges de protecció que es repartiran en tres parcel·les. L’Ajuntament cedirà durant 75 anys el dret de superfície a l’Institut Català del Sòl, que farà l’obra dels edificis.

Una zona «rica» en macrojaciments

La descoberta arqueològica a la parcel·la del Pla de Baix de Domeny enllaça amb altres troballes de fa uns anys. Fa prop d’una dècada va quedar al descobert un macrojaciment durant les obres d’ampliació de l’AP-7 al seu pas per l’àrea urbana de Girona, on es van documentar centenars d’eines de pedra fabricades pels neandertals.

Els treballs d’ampliació del tercer i quart carril de l’autopista van permetre trobar un macrojaciment prehistòric a l’aire lliure de l’època dels neandertals «clàssics», d’entre 250.000 i 200.000 anys, segons va informar la Generalitat en aquell moment.

No es van documentar restes humanes ni fauna fòssil, però sí una gran quantitat d’eines de pedra tallada (pics, trinxants, choppers i chopping-tools, entre d’altres, de quars, quarsita i pòrfir). En fer la descoberta, es va destacar «l’excel·lent estat de conservació en què han aparegut els materials, sense símptomes de rodament, fet que indica que s’han localitzat un punt molt pròxim del seu darrer ús i abandonament».

La zona entre Sant Gregori i el pavelló de Fontajau és rica en restes de neandertals, ja que s’hi ha documentat nombrosos jaciments del paleolític inferior. Les troballes suposen un material excel·lent per millorar el coneixement dels antics pobladors de la zona Domeny.