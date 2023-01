La campanya «Vine en transport sostenible», que van impulsar diferents estudiants de la Universitat de Girona i que es va presentar el mes d’octubre, va per bon camí. Almenys, aquesta és la percepció que tenen els creadors de la campanya i el seu director creatiu, Esteve Alonso, qui forma part del Consell d’Estudiants de la UdG. Tanmateix, la iniciativa no es va començar a promoure fins a principis de desembre i és per això que la UdG ni l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) encara no han pogut detallar xifres exactes.

El Pla d’Ambientalització de la UdG, aprovat el 2021, detalla que el 90% de les emissions totals derivades de l’activitat del centre eren a causa de la mobilitat. D’aquesta xifra, el volum més important requeia en la mobilitat quotidiana per desplaçar-se fins a les diferents facultats. En canvi, quan es va presentar la campanya «Vine en transport sostenible» es va afirmar que el nombre dels estudiants que anava a la universitat a peu, amb bicicleta o amb transport públic duplicava l’alumnat que hi arribava amb vehicle privat motoritzat. Aquesta xifra s’augmentava fins al 63% si també es tenia en compte els estudiants que compartien vehicle. El nombre no era suficient per al Consell d’Estudiants de la UdG, i per això van decidir crear aquesta campanya publicitària.

«Vam pensar que els joves no farien cas a una campanya com les de l'administració pública, per això en vam crear una desenfadada i simpàtica, amb situacions de la vida quotidiana» Esteve Alonso - Director creatiu de la campanya

El director creatiu de la campanya detalla que aquesta és «innovadora». I és que si agafaven com a exemple els anuncis tradicionals de l’administració pública, els joves no li «farien cas». Per això, van voler «fugir» del que és «típic» i van crear quatre cartells amb «llenguatge informal i proper», per tal que la campanya publicitària fos «desenfadada i simpàtica, amb situacions quotidianes de les estudiants» per arribar de forma més amena a l’estudiant. En aquest sentit, Alonso creu que «s’ha rebut bé».

En aquest cas, s’ha optat per fer quatre cartells que ja es poden veure en diferents llocs de Girona, a partir dels anomenats mupis -el mobiliari urbà per la presentació d’informació-, així com en el transport públic. Els busos de les línies L8 i L11 -les dues fan parada al campus de Montilivi- fa setmanes que porten incorporada la publicitat, alguns amb un vinil al darrere, que són els que «han creat més impacte».

Diferents cartells publicitaris ja es poden veure en els mupis o autobusos de les línies L8 i L11 de Girona

El mateix director creatiu de la campanya explica que en el cas dels estudiants que es desplacin amb tren, «poden estudiar o acabar un treball». En canvi, els que «van amb cotxe per l’AP-7 no ho poden fer». És d’aquesta manera que un dels cartells té com a eslògan «Aprofita fins a l’últim moment». Els altres tres lemes són: «Respon al crush al moment», fent referència al fet que amb transport públic pots estar pendent del mòbil, «Flipar-se és humà; no contaminar, també» i «Comença a marcar la diferència».

Tanmateix, Alonso declara que no se sabran els resultats exactes fins més endavant. Calcula que serà cap al segon semestre de curs, és a dir, «el maig o juny». Serà llavors quan la UdG i l’ATM faran una anàlisi i presentaran les dades, tot i que Alonso apunta que «els nombres seran bons». En paral·lel, els abonaments bonificats de l’ATM, el de bus bonificat de la UdG i els gratuïts de Rodalies i Mitja Distància, també ajudaran al fet que les xifres «siguin més bones».