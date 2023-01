Com ja ve passant en els darrers mesos, el ple d'aquest gener tampoc ha estat exempt de protestes. Sobretot, per allò que comporta l'aplicació de la Relació de Llocs de Treball (RLT). Tot i que l'equip de govern ja ha enfilat un preacord amb els sindicats, aquest no afecta tota la plantilla, i hi ha col·lectius descontents que ho han fet públic, tant a la plaça del Vi com a dins la sala de plens.

Els agents de la Policia Municipal han tornat a fer una sonora protesta amb xiulets i sirenes, i aquest cop quatre d'ells s'han disfressat dels Reis d'Orient i del Pare Noel i han deixat tres sacs de carbó a la porta de la sala de plens, destinats als regidors de l'equip de govern (JxCat i ERC). S'hi llegien les paraules 'Diàleg', 'Valors' i 'Dignitat'. Els policies disfressats tenien intenció d'entrar a la sala de plens, però se'ls ho ha impedit. El portaveu del sindicat SIP-Fepol, Sergi Fernández, ha assegurat que el govern "es mereix carbó per la pèssima gestió i la manca de respecte total que estan demostrant cap a la policia". Assegura que després de demanar-los una reunió formal a mitjans desembre per negociar i intentar desencallar la situació, la resposta que han obtingut ha estat el silenci. Fernández recorda que s'estan "deixant de cobrir esdeveniments amb els efectius policials necessaris", i posa com a exemple els partits del bàsquet i el futbol, les curses populars o la cavalcada de Reis. "A dia d'avui, dels 161 efectius que formen part de la plantilla n'hi ha 29 que falten de manera constant, per vacants no cobertes, perquè no s'han substituït baixes i per la mala gestió de l'equip de govern". Davant d'això, el portaveu sindical ha exigit a JxCat i a ERC que se'ls convoqui "de manera urgent a una reunió formal amb una proposta de solució del conflicte". Sergi Fernández ja ha avançat que, si no és així, la plantilla de la Policia Municipal "intensificarà" la protesta i es convertirà en "actor principal" de la campanya electoral (anant als mítings i trobades dels partits per fer palès el seu malestar). "Mateixa feina = Mateix sou" A la protesta dels agents de la Policia Municipal aquest gener també s'hi ha sumat una dotzena treballadores de Serveis Socials de l'Ajuntament. Han exhibit pancartes a la plaça del Vi i han entrat a la sala de plens amb cartells on s'hi llegia 'Mateixa feina = Mateix sou' i 'Prou desigualtats salarials a serveis socials'. En un manifest, les treballadores de Serveis Socials critiquen que, dins l'Ajuntament, són una quarantena i que, "des de fa molts anys" es troben en una situació "de desigualtat retributiva" cap a d'altres empleats municipals que tenen la mateixa categoria laboral. Segons asseguren, cobren "un complement específic inferior amb una diferència salarial de fins a 500 euros mensuals". Per això, reclamen a l'equip de govern "l'equiparació salarial immediata".