Un projecte de recerca liderat per la investigadora ICREA a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG), Sílvia Osuna, ha estat finançat amb 2 milions d'euros, en el marc de la convocatòria Consolidator Grant del Consell Europeu de la Recerca (European Research Council, ERC). La recerca d'Osuna se centra en el desenvolupament de nous protocols computacionals per al disseny de nous enzims d’interès industrial (biocatalitzadors).

Els projectes de recerca finançats per l'ERC tenen com a principal objectiu proporcionar les millors condicions i entorn per a fomentar la creativitat del personal investigador. L'excel·lència científica és l'únic criteri d'avaluació. Els projectes Consolidator Grant, dins del marc de l’ERC, donen suport individual al personal investigador que pot demostrar la naturalesa innovadora, l'ambició i la viabilitat de la seva proposta científica, per consolidar el seu propi equip o programa de recerca independent.

El projecte ERC-CoG aconseguit per la investigadora se suma a llarga llista de reconeixements i projectes aconseguits per la científica i el seu equip els últims anys, aportant així una consolidació de la seva línia de recerca basada en el desenvolupament de nous protocols computacionals per al disseny de nous enzims d’interès industrial.

La seva recerca, de fet, se centra en el desenvolupament d'estratègies computacionals ràpides però, a la vegada, precises per a aconseguir el disseny rutinari de nous enzims altament eficients. Els punts innovadors del projecte es basen en la combinació de la química computacional, tècniques d’intel·ligència artificial, i geometria computacional per a capturar la complexitat de la catàlisi enzimàtica. Aquest nou enfocament computacional es validarà amb el disseny d'enzims capaços d’adoptar diferents estructures al llarg del mecanisme de reacció.

L'avaluació experimental de molts dels dissenys aconseguits serà clau descobrir el potencial d'aquest nou enfocament per al disseny d'enzims rellevants des d’un punt de vista industrial.

En aquesta convocatòria s'hi han presentat 2.222 propostes en tres àmbits de coneixement: ciències físiques i enginyeria (938), ciències de la vida (612), i humanitats i ciències socials (672). A Catalunya, a més de Sílvia Osuna, s'han reconegut nou persones més.