No tot seran flors i plantes...

Temps de Flors és un esdeveniment que no se centra únicament en l’exposició floral. Al seu voltant, durant els dies que dura la mostra, es succeeixen les activitats ciutadanes, d’oci i en l’àmbit cultural. Un dels espais que s’ha convertit en tot un referent és el Pati Cultural que promou la Diputació de Girona.

Aquest any, del 17 al 19 de maig, es portaran a terme a la Casa de la Cultura de Girona, fins a vuit propostes de música i teatre que seran gratuïtes. La Diputació ha fet novament una aposta clara per aquest cicle que organitza des de l’any 1998. La programació ha anat evolucionant amb el pas dels anys i s’ha adaptat a les noves disciplines culturals, tan heterogènies i interdisciplinàries, que hi ha actualment, segons els seus promotors. En aquesta edició, consolida la seva aposta per un format de tres dies.

El cartell d’aquest any tindrà el seu tret de sortida el dia 17 de maig amb el grup Genni Knows, liderat per Genni Frias, i l’espectacle El moment. L’actuació serà a 2/4 de 10 de la nit al Pati de la Casa de la Cultura.

Més concerts

A l’endemà, el dissabte 18 de maig hi ha previstos concerts de Sotrac per presentar Herència, el seu tercer disc; del grup musical Bivac i del Col·lectiu La Moderna, que mostrarà dos dels seus projectes educatius de referència: la Girona Marxing Band i La Moderna Big Band. Les actuacions seran a les 6 de la tarda, 2/4 del 8 del vespre i 2/4 de 10 de la nit, respectivament.

Finalment, el darrer dia de l’exposció de flors, el diumenge 19 de maig hi haurà quatre actuacions més. La companyia El Galliner presentarà una reflexió sobre el futur amb l’espectacle Spoiler. Babaflow & B Lion oferiran la seva música, que fusiona diversos gèneres, incloent-hi el rap, el rap en català, el dancehall i l’afrobeat, entre altres. El grup de pop alternatiu català Mapapi presentarà Calfreds i l’escola universitària ERAM, Mostra de veu, un espectacle que sorgeix de l’assignatura d’interpretació i veu del centre. En aquest cas, les actuacions es portaran a terme al Pati de la Casa de Cultura a 2/4 de 6 de la tarda, les 7 de la tarda a i a 2/4 de 9 de la nit. També s’estrenarà l’Espai de Mostra, un apartat per apropar els creadors als programadors de les comarques gironines.