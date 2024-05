Apunta't ara a la Marxa Trail Dolmens de la Jonquera i obté diversos obsequis

Aquest any, la Marxa Trail Dolmens de la Jonquera, organitzada pel Centre Excursionista Jonquerenc, que se celebra el pròxim 19 de maig, està d'aniversari i, per celebrar-ho, els participants rebran diversos obsequis. La popular cursa arriba als 40 anys i es manté com la més antiga de tot l'Empordà. Per commemorar aquesta efemèride, els participants rebran uns obsequis molt especials: un paravent tècnic i una medalla commemorativa del 40 aniversari. A més, també els corredors tindran un entrepà en acabar la cursa.

La prova inclou dos recorreguts: una marxa de 10 quilòmetres amb premis per a l'absolut en les categories masculines i femenines i un de sub-16 també masculí i femení. El segon recorregut serà la mitja marató de 21 quilòmetres amb premis absoluts masculí, femení, màster 50 masculí i femení i també per a equips mixtes. Les inscripcions, que es poden formalitzar a ....i Can Laporta i Fotografia Falgués costen 18 euros per a la mitja marató i 12 per a la marxa curta. Les proves són a benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple.

Participants fent un dels recorreguts en una anterior edició de la marxa. / Centre Excursionista Jonquerenc

Ja està tot a punt per a la prova i celebrar aquest aniversari tan destacat. Reserva't el 19 de maig. Ara només falta que t'animis i t'inscriguis a la prova que millor s'adapti a les teves condicions físiques i gaudir d'un recorregut per un terreny ple d'història i natura. El recorregut passa per zones d'alt interès natural i vestigis del passat com els dòlmens dels Estanys i de Canadal o els menhirs del Querafumat i dels Estanys, entre d'altres. El respecte per al medi ambient és present en tot moment. Ho demostra el fet que enguany la mostra a marxa serà sostenible i respectuosa amb el medi ambient i es marcarà amb pedres de l’entorn en forma de minidolmens i pintura blava que desapareix al cap de poc temps. Inscriu-te ara, encara hi ets a temps!