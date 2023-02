Endesa ha organitzat un dispositiu aquest dijous al matí per eliminar les connexions il·legals en una desena de cases de les urbanitzacions la Canyera i Mata, a Llagostera (Gironès). En aquest punt s'han viscut diversos talls en el subministrament en els últims dies.

Des de l'empresa elèctrica asseguren que els problemes venen d'una sobrecàrrega per la llum punxada que hi ha en aquestes dues urbanitzacions i, per això, aquest matí han desconnectat diverses cases que no tenien comptador o el tenien manipulat. Per contra, des de l'Ajuntament de Llagostera ha avisat a la companyia que si no resol els talls de subministrament de forma urgent estudiaran prendre mesures legals.

Durant l'operatiu que s'ha engegat a mig matí, els tècnics han trobat nou casos de frau. En cinc d'ells eren cases que no tenien contracte per rebre electricitat i per tant tenien la llum punxada directament a la xarxa.

Per altra banda, en quatre casos es produïa un segon tipus de frau. Es tracta de cases que sí que tenien un contracte amb una subministradora de llum, però havien fet una doble escomesa. Es tracta d'una manipulació al comptador per aconseguir que part del consum no quedi registrat. L'empresa assegura que aquestes nou connexions il·legals no és un fet menor i confia que amb la desconnexió es pugui garantir el subministrament a les llars que hi ha a la urbanització amb la situació regulada.

Discrepàncies municipals

Tot i així, l'Ajuntament de Llagostera ha criticat que l'empresa elèctrica s'espolsi les culpes dels talls de subministrament. El consistori que les incidències registrades en les urbanitzacions de la Canyera i la Mata no es deuen només a la sobrecàrrega de la xarxa pels fraus que hi ha. Apunten que el motiu és el nou transformador de la companyia, que no s'ha posat en funcionament.

Des d'Endesa asseguren que no ho han fet pels retards de l'Ajuntament de Llagostera a l'hora de rebre la documentació, que apuntaven que havia estat aquest gener. El consistori ha volgut desmentir aquests retards i han afirmat que tota la documentació necessària es va enviar a la companyia el 16 de juny, fa més de mig any.

Per això l'Ajuntament de Llagostera avisa a Endesa que si no resol els problemes de subministrament aviat, prendrà diferents accions. La primera d'elles és una moció al ple municipal mostrant el malestar dels regidors i veïns de Llagostera. La segona, és que es plantejaran prendre accions legals oportunes per les molèsties causades amb els talls de llum.

Entre les urbanitzacions de la Canyera i la Mata hi ha 520 persones censades.