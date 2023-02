El nou CAP de Taialà es construirà en un solar situat a Germans Sàbat

El Departament de Salut ha donat el vistiplau a la futura construcció del nou CAP Joan Vilaplana de Girona en un solar del barri de Germans Sàbat, a tocar de la riera Bullidors i a poca distància de l’actual equipament ubicat a Taialà.

La construcció d’aquest nou CAP forma part del protocol per la construcció del nou hospital Josep Trueta a Salt i que també inclou l’ampliació del CAP de Can Gibert del Pla i la construcció del CAP de l’Eixample, a l’actual zona verda de la biblioteca Carles Rahola, al carrer Emili Grahit.

Ara mateix s’està pendent de la cessió per part de l’Ajuntament de Girona al Departament de Salut del terreny de Germans Sàbat. Aquest pas es farà «tan aviat com sigui possible», segons ha explicat la regidora de Salut, Eva Palau. El consistori està enllestint el pla de mobilitat de la zona. També s’haurà de fer un canvi al pla General per permetre aquest ús en aquest terreny.

La llar de jubilats no es mourà

Tot i que està inclòs al protocol per al nou Trueta i el campus de salut entre Salt i Girona, l’actuació al CAP de l’esquerra del Ter de Girona fa anys que està planificada. Això no obstant, ha anat evolucionant amb el pas dels anys. Inicialment, s’havia projectat fer una ampliació del CAP aprofitant la llar de jubilats que hi ha al costat de l’equipament i traslladar l’espai per a la gent gran a un altre edifici. Finalment però, el consistori gironí ha descartat cedir aquest espai. Mentrestant, el CAP ha acabat arribant al límit de la seva capacitat i s’ha hagut de buscar una altra opció que no fos ocupant la llar d’infants.

L’Ajuntament i el Departament han consensuat una solució alternativa que és construir un nou equipament en un altre emplaçament. Salut ja ha avalat la parcel·la i també ha aprovat el Pla Funcional del futur centre.

El futur del vell CAP

Mentrestant, un cop el CAP de Taialà quedi buit, l’edifici retornarà, probablement, a mans municipals. La regidora de Salut ha explicat que hi haurà diferents opcions per aprofitar les instal·lacions. Entre les possibilitats esmentades per Eva Palau hi ha una ampliació d’espais per a la gent gran, un menjador social o un espai per als joves dels barris de l’esquerra del Ter. Fins i tot, es podrien combinar els usos segons a les diferents sales.

Es començarà per l'Eixample

Dins del conjunt d’actuacions als CAPs de Girona, l’ordre establert s'inicia amb la construcció del nou equipament de l’Eixample, al carrer Emili Grahit, davant de la biblioteca. Després hi haurà l’ampliació del CAP de Can Gibert aixecant una planta a l'actual immoble i la construcció del nou CAP de Taialà al solar de Germans Sàbat. Tot plegat és fruit de l’acord per la construcció del nou hospital Josep Trueta.