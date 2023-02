El Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Girona ha anul·lat una multa de 600 euros interposada a un membre de l’AFA de l’escola de la Farga de Salt per la col·locació d’una banderola en una parada el dia de Sant Jordi el 2021. La pancarta posava «AFA la Farga» i van subjectar-la amb fils entre un arbre i un fanal. L’Ajuntament va interposar la sanció al·legant que s’havia incomplert l’ordenança municipal, que no permet col·locar cartells, adhesius i altres elements a edificis i instal·lacions públiques.

L’associació tenia permís per col·locar la parada, però una agent de la Policia Local del municipi va requerir a un membre que despengés la banderola al·legant l’incompliment de l’ordenança. Davant la negativa de l’associació, l’agent va interposar una multa emparant-se en la Llei de Seguretat Ciutadana (coneguda com a Llei Mordassa) per desobediència. També va multar amb 200 euros la col·locació de la pancarta com a infracció lleu de l’ordenança, un procediment que encara s’ha de resoldre.

La sentència dona la raó a l’escola, representada per l’advocat Benet Salellas, i revoca la multa de 600 euros per desobediència, a més de condemnar l'Ajuntament de Salt a pagar els costos, perquè diu que no es va produir cap incompliment de l’ordenança. La resolució reprodueix l’article que fa esment a la presumpta infracció comesa per l’associació, i conclou que si bé l’ordenança castiga el «comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys a la via pública i als seus elements estructurals», en el cas concret «no es va danyar, embrutir o deslluir cap element estructural» amb la col·locació de la banderola.

És per això que el jutge entén que el requeriment de la policia no estava emparada de forma clara en cap norma. A més, sosté que no consta que el denunciat fos qui tingués potestat per retirar la pancarta. «Es tracta d’un requeriment verbal imprecís (...) i no estava en joc cap interès públic rellevant perquè no afectava el mobiliari urbà», resol.

En últim lloc, la sentència afegeix que l'Ajuntament va provocar indefensió al denunciat perquè li va denegar la declaració d’un testimoni que va presenciar els fets. En aquest sentit, acusa el consistori de ser poc curós a l’hora de sancionar, perquè va eludir les seves possibilitats de defensa.