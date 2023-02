La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) denuncia que ha estat víctima d'unes pintades a la seva seu a Girona on se l'acusa de promoure "l'oci masclista". La patronal condemna l'atac i anuncia que ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra perquè ho investiguin i esbrinin qui n'és el responsable. Una de les pintades està signada a nom d'Arran. En aquest sentit, remarquen que fa set anys que promouen la "conscienciació en contra de les violències sexuals en l'àmbit de l'oci nocturn, distintius internacionals que inclouen protocols per evitar casos de violència sexual, formació del personal per detectar i evitar agressions sexuals tant en l'interior com en l'exterior dels mateixos", entre d'altres.

"En cap cas estem disposats a acceptar que se'ns acusi de promoure un oci nocturn masclista", afegeixen en un comunicat. A més, recorden que fa poc que han signat un conveni amb l'entitat IGUALIA, que es dedica al desenvolupament i implementació de plans d'igualtat a les empreses, amb l'objectiu que els locals de restauració i d'oci nocturn adherits implementin plans d'igualtat i protocols per tal de complir amb la Llei Orgànica d''igualtat d'oportunitats així com amb la llei del 'Només sí és sí'. D'altra banda, remarquen que FECASARM també ha demanat ser acusació popular en el conegut com a 'Cas Alves'. La seva petició ara es troba en procés de reconsideració per part del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona després de que la patronal interposés recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació contra la decisió de la jutgessa de no acceptar-la com a part acusadora en el procés. A més, la patronal està personada ja des de fa més d'un any com acusació popular en el cas de la coneguda violació d'Igualada.