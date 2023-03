L’Ajuntament de Girona ja treballa per «compensar» la pèrdua de places de zones verdes d’aparcament al sector Devesa- Güell i a les Pedreres després de diferents actuacions en la mobilitat i per fer front a la Covid. Són els dos únics barris on, per ara, hi ha implantades les zones verdes d’aparcament. Aquesta «compensació» però, no serà tornar a l’equilibri numèric de places sinó que s’hi aplicarà un augment considerable i la intenció és que sigui ja abans de l’estiu. A més, al sector de les Pedreres, l’ampliació es culminarà a l’entorn del parc de Vista Alegre, ja al barri Carme-Vista alegre. Tot plegat suposarà la creació de 389 noves places de zona verda a la zona Devesa- Güell i 120 de zona verda a Vista Alegre, a més de 28 de blaves en aquest segon sector.

L’eliminació de places es va deure a diferents intervencions en favor de la mobilitat per guanyar espais per fer front a l’expansió de la Covid, per la creació de carrils bici, la millora de la visibilitat en cruïlles convertint espais per a turismes en places per a motos, o per a vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Al sector Devesa- Güell, es pintaran tots els carrers de verd. Sense quasi cap excepció. No hi haurà places gratuïtes. «Si deixéssim places gratuïtes generaríem molta pressió i circulació per poder ocupar els espais gratuïts», indica la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. «No tindria sentit», insisteix la representant municipal. Al sector Devesa- Güell s’ha reduït de 754 places a unes 700. Les darreres han estat per crear el nou carril bici al carrer Josep Viader on es van eliminar alguns dels espais existents en aquest vial i també al carrer Remences.

La Copa i el viaducte, exclosos

La idea es pintar de verd tots els vials o trams ara gratuïts dels carrers Joaquim Vayreda- inclòs tot el gran aparcament lliure que hi ha actualment en un lateral-, Impressors Bro, Pau Casals, Illa, Caterina Albert, Josep Viader, Remeneces, Bernat Boades, Riu Güell, Figuerola, el passatge dels Messeguer i el passeig de la Devesa. S’exclouran, els aparcaments de la Copa i els que hi ha situats a sota de les vies del tren, en cas dels trams susceptibles de poder quedar afectats.

Les accions a Vista Alegre

A les Pedreres en tres anys s’ha passat de 169 a 151 i també està previst una intervenció, tot i que en aquest cas serà una actuació al barri del Carme Vista Alegre. En aquest cas, serà als carrers Vista Alegre - inclosa la bossa d’aparcaments a la part superior del parc-, Josep Morató, i la part del carrer del Carme més propera a la pujada de les Pedreres. A més es pintarà de blau els carrers Riu Onyar i de l’Olivera.

L’Ajuntament assenyala que les intervencions es faran després de la demanda veïnal que asseguren que reclama aquest tipus d’estacionament de pagament tou en superfície, ja que en ser més econòmic pels residents al barri que per la resta de gironins i, encara més, per la gent de fora de la ciutat, els facilita deixar el cotxe al carrer. Per exemple, si es paga trimestralment, es pot aparcar tres mesos en aquestes places per 20,35 euros.

Aquestes ampliacions de sectors amb places de zona verda permetrà també augmentar els veïns beneficiaris. Al sector Güell-Devesa, per exemple, s’hi inclouran els residents del Mercadal i de la plaça Marquès de Camps. El mateix passarà amb els residents del Carme- Vista Alegre.

L’operatiu constarà uns 40.000 euros i inclou la recol·locació de parquímetres de pagament que han quedat desplaçats, la instal·lació de nova senyalització vertical, repintar el ferm i marcar les places noves. Ara mateix ja s’està buscant alguna empresa disposada a iniciar les actuacions. La idea és poder adjudicar els treballs a l’abril i que les diferents intervencions puguin començar al maig o al juny.

Abans de pintar tota la ciutat

L’actuació en aquests dos sectors, que poden anar a part perquè ja tenen implantada la zona verda, es podria considerar com una primera fase de la gran repintada prevista a la majoria de barris de la ciutat, ja anunciada i pendent d’aprovació al ple municipal. Es calcula que el número de places pràcticament es multiplicaria per deu i es passarà de les aproximadament 850 places actuals a 9.176.

Les places gratuïtes en tota aquesta zona central serien, pràcticament, inexistents i per raons molt específiques, per exemple per la tipologia urbanística del sector. Només en quedarien 481 en els onze barris que ha analitzat el consistori per dur a terme aquest projecte: Barri Vell, Santa Eugènia, Mercadal, Eixample Nord, Carme, Pedret, Sant Ponç, Sant Narcís, Montilivi, Can Gibert del Pla i Eixample Sud.