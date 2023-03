La Confraria dels Manaies de Girona va celebrar aquest dimecres a la tarda un acte a l’Església de Sant Lluc (el Castrum dels Manaies), on la família del difunt escultor gironí Max Varés va entregar a l’entitat nou escultures perquè passin a ser exposades a Sant Lluc. En l’acte, també es va presentar el cartell de la Confraria per a la pròxima Setmana Santa, on es poden veure les escultures de Max Varés, i es va anunciar que l’expresident dels Manaies Narcís Reixach (2010-2020) serà el pendonista d’honor d’enguany.

Escultures de Max Varés

Xavier Serra, actual president dels Manaies, i Maria Teresa Gonzalez, viuda de Varés i en representació de les seves filles que també eren presents a l’acte, van firmar el conveni de cessió de nou escultures per part de la família de Max Varés als Manaies. Les nou figures de Max Varés, qui havia estat membre dels Manaies, van ser cedides a la Confraria perquè passin a ser exposades a Sant Lluc.

Són nou peces de metall que fan entre 30 i 135 cm d’alt, i que representen a un manaia, un manaia infant, la banda dels Manaies (director de banda, pifre, timbaler, bombo i timbaler infant), un manaia a cavall i una doble creu amb la figura de Jesús Crucificat que Varés va anomenar “La Creu dels Manaies”.

Entre les obres més destacades de Max Varés, s’hi troben altres creus, com “La Creu de les Gavarres”, situada a l’encreuament que dirigeix al Santuari dels Àngels.

El cartell

Com a agraïment a la cessió de les obres, la Confraria va decidir que les nou escultures serien l’element central del cartell per a la pròxima Setmana Santa. En el cartell, presentat ahir durant l’acte, s’hi poden veure les obres de Max Varés, així com un casc dels Manaies i un caputxó de Vesta, a les escales de la Catedral de Girona i amb la façana de fons.

Els autors en són Àngel Almazan i Jordi S. Carrera, qui foren grans amics de Varés, i vinculats en múltiples ocasions amb la Confraria.

Un cartell que va ser una grata sorpresa per a la família de Max Varés, qui no sabia que les escultures en formarien part ni qui n’eren els autors.

Pendonista d’honor

Finalment, en l’acte també es va anunciar que l’expresident dels Manaies Narcís Reixach serà el pendonista d’honor d’enguany. Va ser president de l’entitat dels Manaies des de l’any 2010 i fins a l’any 2020, moment en què l’actual president Xavier Serra va ser la persona escollida per agafar el relleu.

Ser pendonista d’honor és un dels majors reconeixements que atorga la Confraria dels Manaies i ho fa en reconeixement de la dedicació del pendonista en favor de l’entitat. Així, Narcís Reixach serà l’encarregat de custodiar el penó des del pròxim Dimecres Sant, 5 d’abril, i fins al Divendres Sant, 7 d’abril. En el mandat de Reixach, l'entitat va fer sortir dones manaies per primera vegada durant una Setmana Santa i per la cavalcada, va escollir una persona negra per fer de rei Baltasar.

Dies i horaris de les sortides

La sortida dels Manaies i les Vestes de la Confraria tindran l’horari habitual dels darrers anys: El Dimecres Sant a les 20:00 hores desfilaran per a fer l’entrega del penó, i el Divendres Sant ho faran a les 18.30 hores per a la recollida. Així mateix, el Divendres Sant també assistiran a la processó organitzada per la Junta de Confraries, que comença a les 21:00 hores a les escales de La Catedral i que finalitza en el mateix lloc amb un acte que s’inicia al voltant de les 23:00 hores.