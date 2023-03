Girona fa els primers passos per tornar a obrir la passera de la Font del Rei

Encara no hi ha una data exacta, però l’Ajuntament de Girona ja ha fet els primers passos per reobrir la passera de la Font del Rei, tancada fa més de dos anys perquè la seva estructura estava malmesa. El consistori fa uns dies que va treure a licitació la rehabilitació estructural de la passarel·la, amb un preu de sortida de 17.940 euros. Aquest estret pont, que permet travessar el riu Onyar comunicant el carrer de la Creu amb el del Carme, a tocar de la plaça de Països Catalans, presentarà una novetat important un cop s’hagin acabat totes les actuacions. I és que l’amplada serà més gran perquè pugui ser utilitzat com a carril bici, a part d’un pas pels vianants.

Es preveu que la nova amplada sigui, almenys, de dos metres i mig -actualment és d’aproximadament 1,4 metres-, tot i que es recomana que sigui de tres metres. El pont, de 47 metres de longitud, també comptarà amb altres modificacions. En primer lloc, es posaran tallamars que serviran per a disminuir la resistència que oposen al corrent del riu. També es modificaran els caps de pila. A més, el tauler tindrà el mínim de junts de dilatació -element que uneix les barres- i, fins i tot, s’estudia fer el projecte sense aquest material.

Pel que fa a la part exterior de la passera, els accessos pels seus estreps seran accessibles mitjançant rampes, amb una amplada que serà la mateixa que la de la passarel·la. A més, es col·locaran unes escales d’accés alternatives a l’entrada al pont pel costat del carrer del Carme.

Estudis previs

Perquè tot això sigui possible, ja s’han fet diferents estudis previs. Se n’ha fet un d’hidràulic que compta amb el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). També se’n va fer un de geotècnic. A més, també s’han tingut en compte els canvis que comportaria treure els serveis que passen per sota del pont amb les companyies corresponents i en cada casa s’han trobat diferents solucions. Per sota de l’estructura passen actualment la xarxa de gas, l’elèctrica i la de telecomunicacions, amb cables de diferents companyies. A part, en diferents trams també hi passa el servei de l’aigua.

Gairebé al costat d’aquesta estreta passera se situa el pont de la Font del Rei, més ample i per on circulen vehicles en els dos sentits. A més, en una de les voreres també hi ha un carril bici. L’Ajuntament explica que caldrà analitzar si s’elimina o no el carril bici, un cop la passera s’ha reformat, perquè per aquesta ja hi podran passar bicicletes.

Més de dos anys tancada

El pont es va tancar el 2 de desembre de 2020. Des de llavors, cap vianant pot passar-hi. En aquell moment es va explicar que no s’hi podia accedir perquè tenia «patologies estructurals», com ara bigues oxidades o lloses de formigó malmeses en la seva part inferior. El president de l’Associació de Veïns de Carme-Vista Alegre explica que els veïns del barri fa molt temps que «reivindiquen» la reobertura de la passarel·la. Tot això, indica, ha provocat cert «cansament», però tot i aquesta «frustració» ara miren la «part positiva». I és que sembla que hi ha coses que «comencen a caminar», no només amb la passera, sinó altres temes com la zona verda al parc de Vista Alegre o el local social.

En tot cas, sembla que encara hauran de passar mesos per reobrir la passera. Un cop s’hagi adjudicat la redacció del projecte de reforma, l’empresa adjudicatària tindrà cinc mesos per fer els treballs a partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte. Acabada aquesta fase, encara faltarà licitar l’execució del projecte i, posteriorment, la companyia escollida haurà de portar a terme totes les execucions. Per això, tot fa pensar que fins ben entrat el 2024, com a mínim, no es tornaria a obrir la passera de la Font del Rei.