L’Arxiu Històric de Girona recupera avui la seva normalitat i reprèn l’atenció presencial després de la inundació que va tenir lloc el passat mes d’octubre de 2022. Han passat sis mesos, des que Diari de Girona, va informar d'una fuita d'aigua a conseqüència d'unes obres que s'estaven portant a terme.

Els darrers mesos, el Departament de Cultura ha estat treballant en la recuperació de la normalitat després de l’incident. Els treballs s’han centrat en diferents àmbits, tots ells amb la voluntat de garantir, primer, el retorn dels treballadors a l’arxiu, segon, la recuperació de la documentació afectada i, tercer, obrir als ciutadans la sala de consulta.

Gràcies a la ràpida actuació i esforç de les diferents àrees professionals, tant del Departament de Cultura com del suport extern rebut en tasques d’analítiques de fongs i control ambiental, s’ha pogut recuperar tota la documentació, permetre als treballadors retornar a l’arxiu, oferir un servei a distància i, finalment, avui, obrir al públic la sala de consulta.

Assecatge dels documents

Pel que fa a la documentació, s’ha actuat en recuperar "la petita part" de documentació que es va veure afectada per l’aigua. Es va dur a terme un assecatge per oreig en zones segures de l’edifici. Es va retirar els arxivadors i tots els embolcalls que s’havien mullat i es va estendre la documentació sobre material absorbent, que es van anar canviant a mesura que s’humitejava per accelerar-ne l’assecatge. Gràcies a la favorable climatologia del moment, es van obrir finestres per crear corrents d’aire i es va reforçar amb ventiladors i un sistema de ventilació creuada i forçada. Un cop estabilitzada i assecada la documentació afectada, es va sotmetre a una desinfecció per polvorització.

Funcionament ordinari

A primers de gener, l’Arxiu va poder recuperar el seu funcionament ordinari i oferir serveis les administracions, notaries i jutjats i servei de consulta digital a la ciutadania a l’espera de l’adequació dels espais per a la consulta presencial.

En aquesta fase, les obres internes van ser importants i tenien l’objectiu de garantir una ràpida recuperació de l’accés dels ciutadans a l’arxiu. Es van adequar unes oficines provisionals en l’espai del claustre per ubicar-hi les oficines i deixar la sala de consulta lliure per al públic. S’ha sectoritzat l’espai amb dues mampares de vidre i s’ha col·locat una canal amb preses de corrent, preses de xarxa i estació WIFI per donar servei als equips de treball dels treballadors. S’ha aprofitat aquesta millora d’aquest espai per substituir la il·luminació a LED.

L’Arxiu Històric de Girona

L’Arxiu Històric de Girona és un dels arxius més importants del país i compta amb més de 10 quilòmetres de documents i uns 2000 pergamins. Conserva fons tan rellevants com els notarials de 1261 a 1919 amb 32.000 volums, el fons de la Gerència Territorial de Girona del Cadastre, el fons del Govern Civil de Girona (1772-2003), el de les Comptadories d’Hipoteques (1768-1870), el de l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona (1845-1990) i la Col·lecció de fragments de manuscrits hebreus extrets de les cobertes de volums notarials d’un valor incalculable.

Avui dia, l’Arxiu Històric de Girona ofereix més de mig milió d’unitats documentals descrites i consultables a través del cercador web Arxius en Línia. La reproducció d’una part important d’aquestes unitats es troba en suport digital; en concret, sumen 1.010.755 imatges que es difonen en obert a través del cercador. En paral·lel, i durant aquests mesos de tancament, el personal de l’Arxiu Històric de Girona ha atès totes les consultes que ha rebut per mitjà del correu electrònic (hem respost a 296 consultes principalment sobre fons notarials, cadastrals i patrimonials, a més d’assistir als dubtes que la ciutadania ens ha plantejat) i, quan s’han sol·licitat, ha facilitat la reproducció personalitzada dels documents amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que ha tingut el tancament del servei de referència en modalitat presencial.