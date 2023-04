L’expropiació de les finques del carrer Universitat de Montpeller costa 162.600 €

L’Ajuntament de Girona haurà de pagar un total de 162.626,62 euros per l’expropiació de les finques del carrer de la Universitat de Montpeller que es van enderrocar unes setmanes enrere. El preu l’ha hagut de marcar el jutjat després que l’Ajuntament i la propietat d’aquestes dues finques no arribessin a un acord respecte a la quantitat que s’havia de pagar. Ja és habitual en aquests casos que, quan no s’arriba a un acord entre les dues parts, el Jutjat d’Expedició sigui el qui fixi el preu. Les dues sentències han estat dictades per la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i formaran part de les resolucions judicials i administratives a donar compte al ple municipal que se celebrarà el pròxim dilluns.

En concret, els immobles que l’Ajuntament va expropiar estaven situats als números 25,27,29,31,33 i 35 del carrer Universitat de Montpeller i estaven repartits en dues finques. Per una d’elles, el consistori pagarà 98.116,09 euros i, per l’altra, 64.510,53 euros. L’ús d’aquestes edificacions que van acabar anant a terra eren la d’habitatges i garatges, construïts, uns el 1980 i altres el 1930. Tot i així, un informe publicat el 2018 ja apuntava que l’estat de conservació de les edificacions era deficient. Diferents problemes El projecte d’enderrocar les cases del carrer Universitat de Montpeller existia des de 2002, després que fos revisat al Pla General. Tot i així, ha patit diferents problemàtiques i no va ser fins al novembre de 2020 que es va acabar aprovant. Malgrat tot, el 2021 es va haver d’aturar l’enderroc perquè quan ja s’havien expropiat els habitatges un dels antics propietaris hi va entrar a viure d’ocupa. No va ser fins a l’estiu de l’any passat que es va convèncer a aquest expropietari a marxar. A partir de llavors, va començar l’enderroc, que també es va allargar més del compte. I és que es va aturar un cop per poder retirar i fer passar per un altre punt els cables elèctrics i algunes canonades d’aigua que passaven per la zona, després perquè es va trobar fibrociment al sostre d’algun dels immobles i, el novembre, perquè es volia assegurar que les tasques no afectaven l’estabilitat dels edificis més pròxims. Un cop això va ser segur, ja al mes de gener, es van reprendre les actuacions, que han costat 92.062,98 euros a l’Ajuntament un cop es van adjudicar els treballs a l’empresa Excavacions i Transports Andreu Juanals SL. En l’actualitat, l’enderroc ja ha finalitzat i ara està pendent la segona fase, la d’adequar aquest solar i connectar el carrer de la Universitat de Montpeller amb el parc del Migdia. Una acció que feia anys que es reclamava per part dels veïns de la zona. En aquest sentit, es posaran voreres i paviment, això com mobiliari urbà. En un futur també es preveu construir habitatges oficials en un dels laterals i un aparcament soterrat.