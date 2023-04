Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home que ha tingut lloc aquest diumenge a Girona.

Pels volts d’un quart de nou del matí, el cos policial ha rebut un avís dels serveis mèdics de l'hospital Josep Trueta en el que s’informava de la mort d’un pacient, que presentava ferides d’arma blanca.

La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos ha obert una investigació per esclarir els fets, com ara la identificació de la víctima i saber com ha arribat al centre sanitari.