Els Bombers fan més de 30 rescats al mes al medi natural de Girona

Els salvaments al medi natural segueixen en números molt alts. Les ganes de fer activitats a l’exterior no s’han esvaït després de de la pandèmia. Els Bombers ho noten amb l’alt nombre de rescats i recerques que fan a la província de Girona: en només tres mesos -de gener a març- ja han fet 97 actuacions. Això suposa més de 30 cada mes, i s’ha de tenir en compte que aquesta xifra no inclou els salvaments de Setmana Santa, uns dies festius en què l’activitat dels Bombers ha estat de rècord. El Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers ha fet 27 serveis en aquest període de vacances. Per tant, en poc més de tres mesos i mig ja se supera el centenar de salvaments al medi natural a la Regió de Girona.

Aquesta gran activitat provoca que els especialistes en rescats vagin molt enfeinats, sobretot els caps de setmana i festius. La major part de serveis són rescats de muntanya, però tampoc s’ha d’oblidar que també fan salvaments al medi marítim, sobretot en molts camins de ronda, on alguns excursionistes pateixen petites caigudes i per exemple es torcen el turmell. Sovint, malgrat ser petits accidents cal l’actuació dels Bombers per evacuar-los, ja sigui perquè la zona és perillosa, perquè la persona ha resultat malferida o perquè l’ambulància no pot arribar al punt on ha patit l’accident en ser de difícil accés.

No s’aturen els serveis

Hi ha moltes casuístiques i les xifres parlen per si soles: els salvaments al medi natural dels Bombers no han parat de créixer després de la pandèmia. Cal recordar que el 2021 va ser de rècord, ja que la gent es va abocar a fer activitats a l’exterior i, sobretot, perquè fer turisme fora del país era complicat per les restriccions de la covid. Aquest cos d’emergències va realitzar 473 salvaments al medi natural a la Regió de Girona en tan sols un any.

Es tracta d’una xifra alta però que gairebé es va mantenir durant el 2022, que va tancar amb 438 serveis. Aquesta lleu baixada és simbòlica, apunten des de Bombers, que alerten que el nivell de salvaments és encara molt elevat i no sembla que hagi de canviar massa. En prepandèmia les xifres no havien estat mai tan altes. Si es mira el 2019 es pot comprovar com no s’havia arribat als 400.

Fent una anàlisi de la tipologia d’actuacions es pot comprovar com el «rei» dels salvaments és el rescat de muntanya a Girona, ja que va protagonitzar més de la meitat dels serveis (270) l’any passat. El segon és la recerca de persones perdudes (97 casos).

Fent balanç de l’any passat es pot establir que la comarca amb més activitat va ser la de l’Alt Empordà, amb 93 actuacions, i la del Ripollès, amb 87. Aquesta última és una de les que més serveis sol acumular, ja que hi va molta gent tant a l’hivern com a l’estiu, ja sigui per esquiar o per fer excursions. Allà, la major part dels serveis que es realitzen són rescats de muntanya: en tot l’any passat se’n van fer 65. La resta de serveis van ser recerques de persones perdudes (20). Sovint són excursionistes extraviats que els especialistes dels GRAE localitzen amb bon estat de salut.

A l’Alt Empordà, en canvi, les actuacions són més repartides. Dels 93 serveis, els rescats de muntanya també són els més nombrosos (39), però les recerques de persones perdudes (27) o ls rescats i recerques en medi marítim (23) també van ocupar part de la feina dels bombersel 2022. També van fer quatre recerques o rescats en medi fluvial.

La tercera comarca que va acumular més serveis l’any passat és el Baix Empordà, amb 85. La major part van ser rescats de munya (39), seguits desls marítims (19).

Davant de les sortides al medi natural, els Bombers recorden que cal preparar-se prèviament: consultar la previsió meteorològica, planificar l’activitat i anar ben equipat, entre altres. Durant l’activitat cal respectar els senyals de perill i no travessar punts inundats, entre altres. Si es pateix un accident, cal alertar el 112.