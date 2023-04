Els Bombers han donat per extingit l'incendi de Portbou a un quart de cinc de la tarda. L'incendi, que va començar diumenge a la Catalunya del Nord i aquella mateixa tarda ja va entrar a l'Alt Empordà, ha calcinat 135 hectàrees del terme municipal. El foc va avançar empès per la tramuntana i, precisament, el fort vent i l'orografia del terreny -molt abrupte- van complicar la tasca dels Bombers. Perquè entre d'altres, a conseqüència del vent no es van poder enlairar els mitjans aeris. Aquest dilluns al matí els Bombers van donar el foc per estabilitzar i al vespre, després de controlar que no hi haguessin represes, l'incendi va donar-se per controlat. En total, el foc ha cremat 800 hectàrees, entre el Rosselló i l'Alt Empordà.