Els bombers utilitzaran aigua de depuradores per apagar incendis

Els Bombers utilitzaran aigua procedent d’algunes de les depuradores que formen part del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per apagar incendis aquest estiu. Així consta en el plec de clàusules de la licitació del contracte per al manteniment de la xarxa d’infraestructures per a la intervenció en cas d’incendi forestal, un servei que assumeix la Diputació de Girona però que, en no comptar amb suficients efectius, externalitza. El valor del contracte és d’uns 60.000 euros.

Arran d’un conveni signat entre la Diputació i el departament d’Interior l’any 2021, la corporació provincial és l’encarregada de fer el manteniment de la xarxa de punts d’aigua per a la prevenció d’incendis, en funció de les peticions que realitzen els responsables dels Bombers a Girona. Primera licitació deserta La Diputació, però, no té prou mitjans per poder oferir aquest servei, de manera que el contracta de forma externa. La primera vegada que es va licitar aquest servei, tanmateix, va quedar deserta a causa de les dificultats que les empreses preveien per tal de poder captar aigua, agreujades per l’actual situació de sequera i l’augment dels preus del combustible que es va produir l’any passat. Per tot plegat, la Diputació ha obert una nova licitació que permetrà a les empreses captar aigua d’algunes depuradores del Consorci de la Costa Brava -les que tenen un sistema terciari, és a dir, un tercer nivell de reciclatge-, amb les quals l’empresa adjudicatària haurà de negociar les corresponents autoritzacions. Així doncs, l’empresa que finalment s’encarregui dels treballs haurà de complir amb tots els condicionants imposats per aquest organisme en matèria de previsions, avisos, quanties màximes temporals o altres aspectes. El nou contracte de la Diputació, doncs, servirà per fer un manteniment de la xarxa d’infraestructures per a la intervenció en cas d’incendi forestal, constituïda per diversos dipòsits d’aigua ja existents i els possibles punts de nova construcció que es puguin incorporar a la xarxa amb el vistiplau del cos de Bombers.