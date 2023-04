La Universitat de Girona organitza durant les pròximes setmanes una sèrie de conferències per posar la recerca en biologia a l’abast de la ciutadania. La iniciativa va donar el tret de sortida el 2018 i està impulsada pel departament de Biologia de la UdG. En l’edició d’aquest any es tractaran temes d’actualitat de l’àmbit de la salut i el medi ambient. Les conferències tindran lloc els dies 3, 10 i 17 de maig (de 19:30h a 21h) a la Casa de Cultura de Girona.

Aquestes seran les conferències que es faran: 3 maig L’eix intestí-cervell: una via de doble sentit. Com pot incidir la microbiota intestinal en la salut mental? Dr. Jesús García-Gil. Catedràtic de la Universitat de Girona. Departament de Biologia, Grup de Recerca en Malalties Digestives i Microbiota (IDIBGI).

Els bacteris com a eines biotecnològiques per l'eliminació de contaminants emergents. Dr. Frederic Gich. Professor agregat de la Universitat de Girona. Departament de Biologia, Institut d'Ecologia Aquàtica, Grup de Recerca en Ecologia Microbiana Molecular. 10 maig Lluita contra l'Alzheimer: com ens poden ajudar els biomarcadors en sang? Dra. Elisabet Kadar. Professora agregada de la Universitat de Girona. Departament de Biologia, Grup de Recerca en Neurobiologia Cel·lular i Molecular.

Proteïnes i glúcids: una combinació per millorar la diagnosi del càncer de pàncrees. Sr. Adrià Duran. Investigador pre-doctoral de la Universitat de Girona. Departament de Biologia, Grup de Recerca en Bioquímica del Càncer. 17 maig Què li està passant a la sardina? Dr. Jordi Viñas. Professor agregat de la Universitat de Girona. Departament de Biologia, Laboratori d'Ictiologia Genètica.

Ponència convidada: La bella Lola i els corbs marins emplomallats. Dr. Josep Maria Bas. Professor agregat de la Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals, Grup de Recerca en Biologia Animal.