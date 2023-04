Mentre la calor comença a treure el cap, els centres educatius actualitzen una vegada i una altra la bústia d’entrada del correu electrònic per a saber si el Departament d’Educació els ha aprovat la petició -que van enviar massivament a l’inici de curs- d’incorporar ventiladors a les aules.

I és que al setembre, els termòmetres es van enfilar fins als 34 graus a les aules de centres educatius com l’escola Joan Bruguera de Girona. «Al setembre vam demanar al Departament d’Educació més de 10 ventiladors per a pal·liar els efectes de les altes temperatures, però encara no n’ha arribat cap», lamenta la directora de l’escola, Gemma Martí. De fet, confessa, «el Departament mai ens va donar resposta». Durant el curs, en trobades amb representants de la conselleria, han tornat a exigir una resposta, però lamenta que «ningú ens ha volgut dir res». A més, s’hi va sumar la preocupació de les famílies: «Els pares estaven preocupats, alguns alumnes fins i tot es marejaven», recorda. I és que, assegura Martí, les aules eren «una sauna»: «A la calor extrema s’hi va sumar una dificultat afegida, i és que el centre no té persianes, tenim finestres centenàries amb porticons que tampoc ens permeten ventilar perquè de seguida cala el sol de l’exterior», explica. Tot i que van salvar l’inici de curs traslladant els alumnes a zones «més fresques» de l’edifici, ara viuen amb preocupació la imminent arribada de la calor: «Estem a les portes del maig i encara no ens han dit res, de seguida tornarà a fer calor i tornarem a estar en la mateixa situació que al setembre», vaticina.

A més, apunta que també han fet arribar el seu cas a l’Ajuntament de Girona: «Les escoles d’Infantil i Primària som equipaments municipals, no sabem si la inversió en climatització pertoca al Departament d’Educació o a l’Ajuntament de Girona, però està clar que algú haurà de fer alguna cosa perquè ni els centres educatius ni les AMPA podem assumir aquesta despesa». L’Ajuntament de Girona, per la seva banda, apunta que «s’està treballant amb diferents mesures que s’implementaran segons les necessitats de cada centre».

El Departament d’Educació, davant la petició feta per aquest diari, no ha volgut concretar el procediment i assegura que està «aplegant informació» per a fer un comunicat als mitjans de comunicació «properament».

L’escola El Gegant del Rec de Salt tampoc ha rebut els 18 ventiladors que van demanar el setembre al Departament d’Educació. «No tenim resposta», lamenten fonts del centre educatiu. «Estem en mòduls prefabricats i sense aire condicionat, fa quatre anys la conselleria ens va dotar de ventiladors però ja no funcionen», alerten. Ara, temen l’arribada de les altes temperatures.

En el cas de l’escola Josep Dalmau i Carles de Girona, que ja va demanar ventiladors al maig de l’any passat per a pal·liar els efectes de les altes temperatures, tampoc els han arribat. «Ens van dir que arribarien el maig del 2023, però no en sabem res», apunta el director del centre educatiu, Aaron Fortuny. Qui sí que s’ha posat en contacte amb la direcció ha estat l’Ajuntament de Girona: «Ens han preguntat si disposàvem d’algun dispositiu d’aire condicionat, però no és el cas», assenyala.

Alguns instituts consultats, però, sí que han rebut la partida de ventiladors sol·licitada. És el cas de l’institut Vallvera de Salt. «A la tardor ens en va arribar una quarantena, són senzills però ja faran la seva funció, aviat els començarem a repartir per les aules», assegura la directora del centre educatiu, Eva Rigau. En el cas de l’institut Salvador Espriu de Salt, el juliol passat van rebre els 30 ventiladors que van demanar abans d’acabar el curs.

Queixes de les famílies

Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) demanen al Departament d’Educació un pla urgent per combatre la calor a les aules i alerten que els ventiladors són insuficients. «El que exigim és un pla d’emergència que estableixi com està cadascun dels centres educatius i, a partir d’aquí, fer una programació d’actuacions», ha reclamat la presidenta de l’aFFaC, Belén Tascón, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies. Davant l’augment de temperatures de les últimes hores, Tascón avisa el departament que «està fent tard» i que està allargant una inversió que «sí o sí haurà de fer».