Vox insisteix en què hi ha d’haver la foto del Rei i la bandera d’Espanya al saló de plens de Girona

El regidor de Vox, Francisco Domínguez, va insistir en el ple de dilluns en què el saló de plens ha d’incorporar per llei, un retrat del Rei i una bandera d’Espanya. Va assenyalar que això no era així i que el 20 de juny ja va fer la petició per escrit, adjuntant la documentació sobre la legalitat de la seva demanda. Domínguez va assenyalar que des del 20 de juny no havia obtingut resposta i que, de seguir així, podria portar el cas als jutjats. L’alcalde, Lluc Salellas, va apuntar, que estan estudiant la documentació aportada pel regidor d’extrema dreta.

La imatge de Felip VI mai ha presidit la sala de plens de l’Ajuntament. El 19 de juny del 2014, quan Joan Carles I va abdicar, el consistori va despenjar el seu retrat i el de la reina Sofia i no els va substituir. Llavors era alcalde Carles Puigdemont. L’abril de 2018, l’aleshores regidora del PPConcepció Veray, va reclamar a l’alcaldessa, Marta Madrenas, que pengés la foto del Rei i va alertar que posaria el cas en mans de lasubdelegació del govern. Veray torna a reclamar a Madrenas que pengi la foto del Rei al saló de plens