L'Ajuntament de Girona es presentarà com a acusació popular en el cas de la ciclista atropellada mortalment. L'accident es va produir el dia 9 de setembre a la cruïlla entre el carrer Josep Viader i el carrer de l'Illa, al barri de la Devesa-Güell.

La conductora del cotxe que va atropellar la ciclista no tenia permís de conduir, no va respectar un senyal per cedir el pas i va envestir mortalment la noia de 21 anys, que circulava pel carril bici.

La Policia Municipal de Girona va arrestar la conductora i la va acusar de ser la presumpta autora d'un delicte d'homicidi imprudent i contra la seguretat del trànsit, ja que conduïa sense carnet. La conductora va comparèixer l'endemà davant del jutge de guàrdia de Girona que la va deixar en llibertat provisional. El jutge, però, li va imposar l'obligació de personar-se periòdicament al jutjat, li retira el passaport i li prohibeix sortir del territori.

Davant d'aquests fets el consistori, en un comunicat, informa que ha estat estudiant els fets i ha valorat optar per personar-se en la causa judicial.

"Al costat de la família"

"Hem de fer una ciutat que protegeix a vianants i ciclistes. Fomentar la mobilitat sostenible s'aconsegueix millorant la infraestructura però també garantint que les persones que aposten pels vehicles no contaminants se sentin segurs a la via pública. Amb aquesta decisió ens volem posar al costat de la família de l'Iris i volem deixar a les persones que es mouen en bicicleta que tenen l'Ajuntament al seu costat", assegura, en el comunicat, la tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu.

La tinenta d'alcaldia, també ha justificat aquesta decisió en què "malaurdament s'està veient un increment d'aquestes conductes negligents" i ha afirmat, davant dels mitjans, que l'equip de govern considera que ser acusació popular els sembla "una acció modèlica" i "exemplar". A amb aquesta decisió de govern mostren que "tot aquell que infringeix la norma tingui unes conseqüències", ha destacat.

"Denúncia i persecució en sentit jurídic i de sanció"

D'altra banda, Cristina Andreu ha explicat que en aquests moments hi ha "una aposta per anar cap a una mobilitat sostenible i segura i que les conductes com aquestes ens posen en risc totalment a aquells més vulnerables que circulem, que són els viaiants i ciclistes". Davant dels fets han optat per exercir d'acusació particular i ha explicat que de cara al futur la ciutadania "ha de sentir quina és la visió que té aquest govern amb la impunitat amb la que algunes persones infringeixen la llei amb actes que posen en risc la seguretat de les persones". El cas de la ciclista atropellada n'és un exemple però també ha recordat que també es van presentar "com a acusació popular del cas de feminicidi" ocorregut aquest estiu al barri de Sant Narcís. Per això, ha augurat que "tot allò que posa en risc la seguretat de les persones i especialment les que estan en situació de més vulnerabilitat tindran una acció contundent de denúncia i persecució en sentit jurídic i de sanció amb tot allò que de l'àmbit administratiu ens permet".

Arran d'aquest accident es va fer una concentració al lloc dels fets on de la mà de Mou-te en bici es van concentrar unes 150 persones per dir prou a aquest tipus de sinistre viaris amb ciclistes implicats.