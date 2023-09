Un «concepte molt sostenible» per la nova residència de la Fundació Ramon Noguera a Girona

La Fundació Ramon Noguera preveu mantenir la inauguració de la residència per persones amb discapacitat psíquica al monestir de la Vall de Sant Daniel entre finals de 2024 i principi de 2025. Aquests són els terminis que es marca la fundació després que les obres, que van començar l’any passat, continuïn el seu curs amb normalitat. L’aixecament de l’edifici té previst acabar a mitjan 2024, tot i que després faltarà donar-lo d’alta al registre d’activitat, cosa que no es pot fer fins que la construcció estigui acabada. En concret, la residència s’ubicarà a l’encreuament entre el carrer Sant Daniel i el carrer del Montorró. És a dir, la part de les instal·lacions del monestir més pròxima a Girona.

El projecte, que té un cost d’uns 2,2 milions d’euros, respon a la «necessitat de creixement» de noves places, explica la directora i gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich. I és que s’ha detectat que en els pròxims quatre o cinc anys «es necessitaran places d’acolliment residencial». En aquest sentit, la nova residència acollirà trenta persones amb diversitat funcional psíquica, en un edifici independent a les actuals instal·lacions de la comunitat benedictina de Sant Daniel, tot i que se situaran dins del mateix complex.

Perich explica que l’edifici té un «concepte molt sostenible» i està pensant perquè totes les habitacions siguin individuals, tot i que no descarta que n’hi hagi «alguna de doble». A part de les habitacions, l’edifici també disposarà de menjadors i espais comuns, ja siguin d’oci o de rehabilitació. El projecte d’aquest edifici va donar el tret de sortida abans de la pandèmia, tot i que no va ser fins al 2021 que es va començar a fer l’enderroc de l’antic galliner que hi havia al monestir. Mentrestant, l’any passat es va començar a aixecar el nou edifici.

«Respon a moltes coses»

La gerent i directora de la Fundació Ramon Noguera també comenta que, tot i que la nova residència es construeix en un espai a part del monestir, «la relació amb la comunitat religiosa és molt propera i tenen moltes ganes que ens traslladem allà per col·laborar amb el projecte». En aquest sentit, Perich explica que és un benefici conjunt entre la fundació i la comunitat religiosa. Per una banda, la fundació «necessita un nou espai on ubicar nous residents» i, per l’altra, la comunitat religiosa del monestir de Sant Daniel té la «necessitat de tenir més solvència econòmica».

Per altra banda, Perich detalla que la nova residència de la fundació que s’inaugurarà a finals de 2024 o inicis de 2025 «respon a moltes coses». Per una banda, «ser presents» al barri de Sant Daniel, així com respon a «la necessitat de fer un projecte de ciutat». I és que a part de fer vida a la residència, les persones que en formaren part, també faran altres activitats fora de les instal·lacions, com ja es fa a les altres residències gestionades per la Fundació Ramon Noguera.

Tanmateix, la «necessitat de places d’acolliment residencial» és el gran objectiu amb el qual s’aixeca la residència. Les tres places noves s’afegiran així a les altres 130 places d’acolliment residencial que té la Fundació Ramon Noguera distribuïdes en diferents nuclis residencials situats a Girona, Sarrià de Ter, Cassà de la Selva i Llagostera.

La troballa de restes no afecta

A finals del mes d’agost van començar les obres d’una rasa pel subministrament elèctric de la nova residència que es va haver d’aturar per unes troballes de restes arqueològiques medievals que pertanyien a les instal·lacions de la comunitat benedictina de Sant Daniel. A causa d’això s’han hagut de fer un parell de prospeccions al carrer de Sant Daniel, just al davant de les instal·lacions del monestir. Els treballs de recerca arqueològica s’allargaran, de moment, fins a la primera quinzena d’octubre.

Tot i que les obres de la residència de la Fundació Ramon Noguera tenen previst acabar a mitjans de l’any que ve, la gerent i directora de la fundació explica que «qualsevol incidència pot canviar el procés». Tanmateix, afirma que la descoberta de restes medievals «no ha afectat l’obra», encara que reconeix que «els treballs de la companyia elèctrica s’han complicat» per la troballa. En tot cas, el ritme de les obres «continua» i, segons té entès Perich, els treballs arqueològics «no s’allargaran massa».