La regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament de Girona, Gemma Martínez, ha visitat aquest matí la veïna de la ciutat Dolors Sureda Joan, que avui celebra el seu 107è aniversari. La gironina, que viu al barri de Montilivi, estava acompanyada per la seva família. La regidora li ha lliurat una carta de l’alcalde Lluc Salellas i Vilar per felicitar-la en nom de la ciutat i un ram de flors com a obsequi.