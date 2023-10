La Policia Local de Salt va posar 234 denúncies i va retirar 18 vehicles de mobilitat personal (VMP) durant la segona quinzena de setembre. Durant aquestes dues setmanes, els agents municipals van portar a terme una campanya intensiva de control de patinets elèctrics a diferents punts del municipi. Una actuació que va permetre controlar a un total de 452 patinets elèctrics, dels quals més de la meitat van acabar denunciats per no complir la normativa vigent.

Les principals causes d’infracció i per les quals es va denunciar als més de 230 usuaris van ser per circular per la vorera o per anar contra direcció. En algun cas també es va denunciar per fer ús del telèfon mòbil mentre es conduïa el VMP. Per altra banda, les retirades de patinets es van produir perquè la persona infractora no va poder demostrar la residència al país. En aquests casos, fins que no es paga la sanció, es procedeix a la retirada del patinet elèctric.

El dispositiu policial, format per 1 agent de paisà, 1 vehicle patrulla i un motorista, s'ha realitzat en diferents franges horàries i a diferents punts del municipi. Aquests controls, on s'informava als usuaris de VMP de la normativa actual de circulació que s'aplica a aquests tipus de vehicle, han format part d'una campanya informativa per repartir un díptic als usuaris de VMP on es recorda les normes de circulació i d'ús d'aquests vehicles.

La regidora de seguretat ciutadana Margarida Gallardo, valora molt positivament la campanya intensiva duta a terme i considera important no abaixar la guàrdia en el control d'ús d'aquests vehicles, per tal de garantir la seguretat dels vianants i dels mateixos usuaris.

La regidora afegeix que es continuaran fent els controls periòdics habituals, però remarca que durant l'any es preveuen diferents actuacions específiques com la d'aquesta segona quinzena de setembre per garantir la convivència entre vianants i usuaris de VMP.